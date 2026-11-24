Fue un accidente que Alberto Núñez Feijóo naciera el 10 de septiembre de 1961 en el mítico sanatorio Peña de Rey de Orense porque lo que a él le hubiera gustado realmente es hacerlo en Los Peares, el pueblo de los cuatro alcaldes, las dos provincias, las dos diócesis, los tres partidos judiciales y las tres comarcas. Pero en la pedanía de 60 habitantes en la que pasó toda su infancia no había hospital, tampoco clínica, ni desde luego una mísera casa de socorro. Y por eso su madre, Sira, tuvo que desplazarse a la capital a dar a luz.

El hombre que muy probablemente gane las generales más importantes desde las constituyentes de 1977 es fiel reflejo de su heterogéneo pueblo: un crisol ideológico en el que se junta lo mejor del felipismo, todo el aznarismo y siempre esa tecnocracia que le hizo anotarse cuatro elecciones consecutivas en la Xunta por mayoría absoluta gracias a una gestión reconocida hasta por sus más enconados enemigos.

El presidente del PP recuerda cada día que pasa más a Adolfo Suárez González. Hasta con sus gestos nos hace viajar en el tiempo a esos 70 en los que el hijo más ilustre de otra minúscula localidad, Cebreros, trajo la democracia. Al punto que ahora no es sólo un personaje que critica los mil y un errores, las decenas de corruptelas y los cientos de arbitrariedades de Pedro Sánchez sino también un candidato que ilusiona. Que habla con la cabeza pero también desde el corazón y para el corazón. Y que no se anda, al menos en la oposición, con chiquitas, con esos complejos ideológicos que propiciaron el nacimiento de Vox desde las entrañas del PP. Estamos ante un nuevo Feijóo, el mejor de su carrera política, está claro que el paso por Madrid no sólo no le ha intimidado sino que, más bien, le ha mejorado. Gulliverizado, diría yo.

PREGUNTA.- ¿Cómo está?

RESPUESTA.- Muy bien, gracias.

P.- ¿Cómo afronta el debate a cuatro de pasado mañana?

R.- Bien, yo creo que es bueno debatir. Vamos a tener la oportunidad de volver a hacerlo, en este caso no llega con Vox y con el Frente Amplio, y bueno, yo voy a seguir explicando a los españoles mi proyecto, mi alternativa, voy a intentar seguir, pues, describiendo los hechos. No haciendo críticas, sino haciendo crónica de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años.

P.- Yo prometo no darle cuatro bofetadas bien dadas como propuso Diana Morant. ¿Qué le parece este lenguaje violento, salvaje, guerracivilista?

R.- Bueno, es reincidente esta ministra, ¿no? Porque me comparó con Hitler hace poco tiempo y ahora parece que me ha ofrecido cuatro bofetadas, ¿no? Fíjate…

P.- Bueno, no, ofrecido no, ha pedido que se las peguen. Ha dicho que no entiende cómo no se las pegó Pedro Sánchez en el debate.

R.- El señor Sánchez diciendo que es el paradigma de la buena educación y su ministra de Universidades diciendo que hay que pegarle cuatro bofetadas al líder de la oposición. Bueno, este es el Partido Socialista: la contradicción permanente y la hipocresía en grado máximo.

P.- ¿Teme alguna salvajada por parte del Partido Socialista en los cinco o seis días que quedan para las elecciones?

R.- El Partido Socialista no juega limpio. Lleva desde Sánchez no jugando limpio. Bueno, él tampoco jugó limpio con su partido, que como se sabe pues le traicionó, lo tuvieron que echar, después volvió. Pero yo creo que el cambio en España no lo va a parar cualquier tipo de artilugio o de treta del sanchismo. El cambio en España es una necesidad vital. Yo soy optimista sobre mi país. Es verdad que a veces cuesta creer que ocho años de sanchismo España ha sido capaz de soportarlo. Pero en fin, si somos capaces de soportar ocho años de sanchismo, estoy convencido de que también seremos capaces de poner fin a la decadencia e iniciar, resetear, una nueva época política en España. Soy optimista hacia el cambio, pero no le oculto que las formas de trabajar de Sánchez… lo vimos con la pseudoley de Nietos, lo vimos con todo tipo de ayudas electorales buscando colectivos concretos. Bueno, lamentablemente, Sánchez no sabe lo que es jugar limpio.

P.- ¿Teme un pucherazo el domingo?

R.- No, quiero creer que no. Pretendo ser el presidente del Gobierno y quiero dar un mensaje a los españoles: que vayan a votar masivamente.

P.- Presencialmente.

R.- Bueno, por correo hemos vuelto a los porcentajes del año 2019.

P.- Sí, históricos. 1 millón y poco.

R.- Sí, 1.099.000, aproximadamente 1.100.000. Hemos vuelto otra vez a lo que era normal en el año 2019. Yo creo que nos jugamos mucho más de lo que aparentemente podemos creernos. Nos jugamos reiniciar las instituciones, el Estado de derecho, expulsar la corrupción de la política, volver a contarles a los españoles la verdad, volver a aprobar las cuentas de la gente, es decir, en qué gastamos sus impuestos. Nos jugamos volver a ser un país homologable a la Unión Europea, tener una presencia en la comunidad internacional. En España se juega algo más que un cambio de gobierno. España se juega el respeto entre adversarios políticos, la destrucción del muro y la conversión con esas piedras en puentes de entendimiento. España se juega muchas cosas y yo le pido a los españoles que no desaprovechen la oportunidad de mostrar su voluntad.

P.- Yo el domingo pasado escribí un artículo en el cual decía que el próximo domingo nos jugamos… El debate es democracia o autocracia. ¿Está usted de acuerdo con esta disquisición?

R.- El debate es decencia o indecencia.

P.- Porque la corrupción es pasajera; lo que yo creo que ha hecho más grave Pedro Sánchez es la destrucción de las instituciones y de la arquitectura institucional.

R.- Yo creo que estoy de acuerdo con usted de que esto de la ocupación de las instituciones, convertir a ministros en gobernadores del Banco de España, fiscales generales, magistrados del Tribunal Constitucional, presidentes del Consejo de Estado, mandándolos a los órganos reguladores… Ahora bien, la corrupción fue estructural desde el año 2018. Fíjese, la primera obra que adjudica el ministro ponente de la moción de censura, el ministro Ábalos, a los 18 días de tomar posesión en su cargo, está dentro de los sumarios de corrupción y está siendo investigada. Es que durante la pandemia estaban haciendo negocios con las mascarillas, además de montar orgías. Es que no tuvieron límite. Lo único que están condenados es por las mascarillas. Falta toda la obra pública, toda la corrupción, todas las mordidas: el señor Santos Cerdán constructor, accionista del 46% de una empresa constructora a la que le daba obras; la financiación del Partido Socialista. Le pregunté en el debate, usted lo recuerda. Dije: «¿Usted cómo ha financiado las primarias? ¿Ha financiado usted las primarias con dinero proveniente de la prostitución?».

P.- Koldo García… No le contestó porque le tenía que haber contestado que sí, y esp era un poco más grave que quedarse callado. Koldo García, en la entrevista que dio a OKDIARIO, dijo que se había financiado parte con dinero de los prostíbulos del suegro del señor Sánchez.

R.- Pues fíjese, a mí si me preguntan esto en privado, en público, en directo, en un debate… Claro, es que si me tengo que callar, lo lógico es que no me presentase a la candidatura a la presidencia del Gobierno. Yo sería incapaz, en la situación procesal, en la situación de investigación y de desconfianza que hay —ya no sobre el partido, sobre el Gobierno, sobre la familia, no, no, sobre Sánchez—, yo sería incapaz de presentarme delante de todos los españoles.

P.- ¿Usted no se habría presentado a las elecciones?

R.- En ningún caso. Es que no es posible, es que no es homologable a lo que ocurre en el resto de países de la Unión Europea. Es que no hay ningún primer ministro que esté en la situación procesal del señor Sánchez. No hay ninguno. Ningún primer ministro que tenga a su familia en esta situación.

P.- Yo creo que ni en dictaduras, ni en democracias, ni en dictaduras.

R.- Hace 15 días el primer ministro belga presentó su dimisión porque no aprobó el presupuesto. Es que en España no se presenta el Presupuesto y no se presentó durante toda la legislatura. Eso es claramente inconstitucional. Por eso tenemos que modificar las leyes, porque el legislador no preveía tener un presidente del Gobierno como Sánchez. Y por tanto, el legislador no señala, y menos en la Constitución punto por punto, las desviaciones de poder que se pueden hacer desde la presidencia del Gobierno. No, tenemos que hacer una ley orgánica muy clara y decir: «Oiga, el presupuesto conforme a la Constitución se puede prorrogar por un año; finalizada la prórroga y no obteniendo el presupuesto en el siguiente, se convocan elecciones automáticamente».

P.- Es lo que pasa en Europa.

R.- Eso es.

P.- Estamos contando en OKDIARIO que cierra Plus Ultra y además cierra las puertas sin haber devuelto un solo euro del préstamo principal del rescate. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a reclamar el dinero? ¿Qué van a hacer si usted es presidente, como indican las encuestas? No lo digo yo, lo dicen las encuestas.

R.- Lo que haremos, si tenemos posibilidad, es estudiar uno por uno todas las actuaciones del Gobierno que afectan a una serie de empresas sometidas a sospecha en relación con los rescates y con las ayudas durante la pandemia. Una por una. Plus Ultra es de cajón. Plus Ultra tiene dinero para darle el 1% del rescate a una comisión al señor Zapatero y no tiene dinero para devolver el principal. Oiga, si es evidente que…

P.- Han devuelto cero.

R.- Si era evidente que Plus Ultra no era una sociedad viable. Si es evidente que Plus Ultra es un favor, es una comisión, es un negocio en el que Zapatero le advierte a los directivos de Plus Ultra, antes de que fuera aprobado, que iban a tener la subvención a cambio del 1% de comisión. Fíjese, es que en el sanchismo no ha quedado nadie, ni siquiera los jubilados. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Zapatero, además de que le gusten las joyas, se iba a dedicar a cobrar comisiones de expedientes de dinero público en nuestro país? Eso es execrable. Que un presidente del Gobierno cobre dinero de una comisión, de un acto, de un Consejo de Ministros con fondos de los Presupuestos Generales del Estado, no hay ningún antecedente similar en la democracia española.

P.- ¿Es tráfico de influencias de manual, no? Usted es abogado…

R.- Eso está claro. Pero es que yo creo que el señor Zapatero está investigado por cuatro o cinco delitos: tráfico de influencias…

P.- ¿Tiene la inteligencia marroquí pillado al señor Sánchez?

R.- Yo le pregunté a Sánchez en el debate, usted lo recuerda: «¿Qué sabe Marruecos de usted?». Otra pregunta que no contestó. Mire, no hay ninguna explicación lógica, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista institucional, para que Sánchez felicite a Marruecos porque nos ha invadido solamente dos veces: en el año 21 con 15.000 personas y en el año 26 con 100.000. No hay precedentes de esta naturaleza, no los hay. Si un país, por acción o por omisión, o por las dos cosas, deja que 15.000 ciudadanos o 100.000 invadan un territorio europeo, un territorio español, y que el primer ministro español vote en contra en el Parlamento Europeo de una declaración rechazando esa invasión, insisto, no hay precedentes. Le dije: «Usted va a pasar a la historia como el primer ministro, el presidente del Gobierno, que no fue capaz de mantener la integridad territorial de nuestro país». Pero nada. Aún encima me ha criticado por mi actitud hacia Marruecos. Pues, verá usted, si yo no tengo ningún problema con Marruecos. Yo lo que tengo es que defender el territorio español.

P.- En verano usted me dijo que el primer viaje que haría como presidente del Gobierno oficial al extranjero sería Marruecos. ¿Mantiene esa tesis?

R.- Si se dan las circunstancias, sí. Yo voy a intentar llevarme bien, porque yo no…

P.- Como ha sido la tradición histórica. No sé muy bien por qué, pero…

R.- Bueno, pues porque Marruecos también tiene sus dificultades, es un país que está geopolíticamente, geoestratégicamente, en una zona muy compleja. Es, digamos, un cierto tapón de toda la presión inmigratoria de todo el continente africano. No es fácil su posición. Entran también en su frontera muchos inmigrantes provenientes de otros países de África y, por tanto, yo entiendo la posición de Marruecos. Lo que no puedo aceptar es que facilite la invasión de otro país, eso no lo puedo aceptar. Y yo creo que, hablando con la gente, y hablando sinceramente, y hablando sin ningún tipo de limitación por mis actuaciones o por mis decisiones anteriores, yo soy libre para defender mi país. Es que un presidente del Gobierno que no sea libre para defender su país no puede ser presidente del Gobierno. Vamos a recuperar las relaciones de buena vecindad, de lealtad —y la lealtad conlleva firmeza—, y por tanto yo defenderé la integridad territorial de Marruecos. Lo que pido es que defienda la integridad territorial de España, también.

P.- Usted es consciente de que la primera patata caliente que va a tener encima de la mesa se llama Ceuta. ¿Cuánto tiempo va a tardar el presidente Feijóo en echar a los 15.000 invasores?

R.- Mire, lo he dicho ya hace mucho tiempo: Ceuta va a ser la primera carpeta del Consejo de Ministros. De Ceuta y Melilla me encargo yo. ¿Por qué? Pues porque necesito impulsar a los ministerios hacia dos provincias alejadas en el continente africano, en la frontera sur de Europa, con toda la presión migratoria que tiene, y necesitamos muchas cosas allí, ¿no? Lo primero que necesitamos es defender nuestra frontera. Lo segundo es una Comandancia de la Guardia Civil. Lo tercero es una comisaría de Policía adecuada. Lo cuarto es reunir en unas únicas instalaciones al Ejército. Por supuesto, necesitamos en el ámbito de la sanidad y de la educación —porque tiene los peores indicadores sanitarios y educativos de España, y eso, la educación y la sanidad, depende del Gobierno central—, y necesitamos otra vez recuperar la normalidad en Ceuta. Y yo vuelvo a reiterar: tenemos que buscar las fórmulas y hay un reglamento en proyecto en la Comisión Europea, que es el reglamento de emergencia, donde señala que cuando un país es víctima de la instrumentalización de la inmigración, tiene derecho a devolver, a retornar a mayores y a menores sin cumplir las exigencias tradicionales de las legislaciones nacionales.

P.- ¿Y eso cuánto tiempo es? Porque los ciudadanos de Ceuta llevan prácticamente cuatro meses invadidos.

R.- Ese reglamento no está aprobado todavía, espero que se apruebe a final de año. No entiendo muy bien cómo en las zonas donde están las personas que han invadido nuestro país, pues por ejemplo… se les ha puesto wifi. O sea, que «a ustedes les vamos a dar cobijo, les vamos a dar todo tipo de… y le ponemos wifi para que puedan utilizar sus móviles». En fin…

P.- Y porque no hay hoteles de cinco estrellas…

R.- En fin. No vamos a vender el oso antes de cazarlo, pero desde luego lo primero que le preguntaré al ministro del Interior, en su caso, es decir: «Oiga, ¿por qué estos señores tienen wifi? ¿Por qué estos señores pueden seguir comunicándose con normalidad, como si estuviesen, como si fuesen ciudadanos que han entrado legalmente en nuestro país?». Lo irregular no puede producir derechos. La ilegalidad no puede producir derechos. El mensaje de una nueva política migratoria será que el que entre de forma irregular en España, se irá. El que entre de forma irregular en España, se buscará toda la normativa europea y española con la modificación necesaria para poder expulsarlo del país. El que cometa delitos de forma reincidente o delitos graves —delitos de sangre o delitos de abusos sexuales—, por mucho tiempo que lleve residiendo en España, se irá. Y añado: y aquellos que hayan obtenido la nacionalidad española, siendo de origen extranjero, que cometan esos delitos, se tipificará en la Ley Orgánica de Nacionalidad que aprobaremos la pérdida de la nacionalidad española.

P.- Y la expulsión inmediata.

R.- Y la expulsión consecuente. Pero esto de que a un señor que le regalamos la nacionalidad española resulta que la pueda mantener incumpliendo los requisitos que establece la dignidad de un pasaporte español, eso se acabó.

P.- Pero insisto, no me ha contestado…

R.- Bueno, no pretendo emular a Sánchez…

P.- Muy interesante lo que me ha dicho, pero si yo fuera caballa y se lo preguntase, ¿si usted toma posesión, que según las encuestas va a tomar posesión —lo hará yo creo que en el entorno de principios de febrero en condiciones normales—, puede prometer y promete que antes de Semana Santa los invasores habrán dejado Ceuta?

R.- Mire, los caballas me conocen, llevo en Ceuta mucho tiempo, desde mis antiguos oficios de presidente del Insalud gestioné la sanidad en Ceuta, y está mal, está mal. Quiero mucho a esa ciudad. Para mí Vivas es un referente político.

P.- Y moral.

R.- Exacto, ha sido un representante del Estado. Ha suplido al presidente del Gobierno, ha suplido al Consejo de Ministros. Sigue representando al Estado con una integridad moral enorme. Vive Ceuta. Entre Vivas y yo vamos a solucionar esa crisis. Pero me dice usted: «¿En cuánto tiempo?». Yo no quiero mentir. Es que no puede ser que al presidente del Gobierno no le crea nadie. Entonces, en este momento el presidente del Gobierno es síntoma de desconfianza. Usted escucha al presidente del Gobierno y dice: «¿Qué mentira me está contando? ¿Qué media verdad está titulando? ¿Qué cosas hace para aparentar algo distinto de lo que cree, de lo que piensa o de lo que le interesa?». Voy a trabajar en eso, no le voy a decir en cuántas semanas lo podemos solucionar…

P.- Pero, ¿serán semanas?, ¿cuestión de semanas?

R.- Eso pasa por volver a entendernos con Marruecos, porque Marruecos tiene que aceptar…

P.- Marruecos lleva bastantes meses diciendo que los acoge. No sé si lo dice de boquilla o no, pero decirlo, lo dice.

R.- Yo he visto que no ha aceptado los cadáveres. Me preocupa. Personas que han muerto intentando entrar ahogadas. No ha aceptado los cadáveres bajo la tesis de que no habían sido solicitados por ningún ciudadano, ningún familiar. Me preocupa. Vamos a tomarnos esto muy en serio. No es un tema fácil, necesitamos un reglamento europeo —no depende del presidente de ningún gobierno— y necesitamos restablecer las relaciones de cordialidad con Marruecos, y esos son mis objetivos. Yo no voy a olvidar Ceuta, no voy a negociar la integridad territorial de mi país y esos señores para mí son invasores. Las semanas que estén o los meses que estén, siguen manteniendo la misma condición: son gente que ha invadido nuestro país y tiene que salir de nuestro país.

P.- Usted dijo en la plaza de toros de Valencia que no va a permitir que vengan inmigrantes de culturas que odian a la mujer o a los homosexuales. ¿Eso cómo lo va a impedir? Porque la inmigración musulmana no tiene mucho cariño por las mujeres ni por los homosexuales, por ejemplo.

R.- Pues exigiéndoles el cumplimiento de las leyes de nuestro país. Las leyes de nuestro país se tienen que cumplir. Hombre, es sorprendente que los españoles tengamos que cumplir nuestras leyes y que las personas que vienen a España de forma irregular no las cumplan, y que eso no tenga ninguna consecuencia. Entonces cuando se dice que esto es un problema de humanidad… el mismo partido que saca la bandera del feminismo. Esto de que «soy feminista porque soy socialista» es el epitafio de esta legislatura en materia de igualdad. El Gobierno que más ha atacado, que más ha despreciado, que más ha utilizado [a la mujer], que la ha convertido en mercancía en algunos casos, ha sido el Gobierno socialista. O sea, el Gobierno que ha excarcelado a más de 1.200 personas o rebajado las penas por el disparate de la ley del sí es sí.

P.- 1.400.

R.- El Gobierno de las pulseras antimaltrato que no funcionaban y con presunta corrupción que investiga la Fiscalía Europea, no un juzgado español; el Gobierno que durante la pandemia se hacía orgías en los Paradores Nacionales; el Gobierno que con dinero público financiaba los sueldos de las prostitutas de un ministro. La pregunta: «¿Por qué no se disculpan ustedes con las mujeres y se callan? Y se callan de una vez. ¿De qué pueden dar ustedes lecciones al resto de los partidos?». No hay posibilidad de que una persona que resida en España no cumpla las leyes, el respeto a la inclinación sexual de las personas y, por supuesto, el principio de igualdad básico que protege nuestra Constitución.