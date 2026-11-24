El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado su postura respecto a la organización del Mundial de fútbol de 2030 y ha advertido de que su Gobierno no destinará fondos públicos de los Presupuestos Generales del Estado si la FIFA decide celebrar la final fuera de España, ante la posibilidad de que se dispute en Casablanca. El dirigente popular sostiene que Europa es la cuna del fútbol y considera inadmisible que se prive a España —promotora inicial de la candidatura y campeona del mundo masculina y femenina— de albergar el partido decisivo, acusando además al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no haber asegurado la sede.

P.- Sin duda. ¿Sigue manteniendo la tesis que me expuso en verano y que ha repetido estos días de que renunciaremos al Mundial si la final de 2030…?

R.- Bueno, se monta un lío cuando me hace esa pregunta. Entonces yo le digo que justo… y se monta un lío nacional: «¿Cómo voy a cambiar de opinión si usted fue el primero en recogerla?». No, no, pues es que no puedo cambiar de opinión.

P.- No, usted lo dijo el otro día muy claramente: «Esto depende del Estado, no sólo de la Federación, depende mayormente del Estado; si el Estado no participa…».

R.- Si a España le piden dinero para organizar el Mundial y a España…

P.- El Mundial que inicialmente era el Mundial de España, le recuerdo, señor Feijóo.

R.- El Mundial de España al que se une Portugal, presentamos la candidatura conjunta y al cabo de un año y medio, pues, se adhiere Marruecos. Pues muy bien. Ahora, ¿usted cree —lo digo sin acritud—, usted cree que la final del Mundial no se puede celebrar en Europa, que es la cuna del fútbol, de la historia del fútbol? ¿Usted cree que se le puede decir a un país campeón del mundo masculino y femenino, promotor de la candidatura, que tiene que renunciar a la final? Pues yo creo que no. ¿Qué argumentos hay para que España renuncie a lo que le pertenece? No encuentro ninguno. Ahora bien, si a España la FIFA le hurta su derecho legítimo por historia, por experiencia, por infraestructura, por impacto en el mundo del fútbol, le hurta la final, pues yo diré que con España, Presupuestos Generales del Estado, no cuenten para la organización del Mundial. España participará, por supuesto, la selección, la Federación, le corresponde en el ámbito de sus competencias. Ahora, ¿el dinero de los españoles va a patrocinar la organización de un Mundial donde se nos dice que no podemos organizar la final? Pues no.