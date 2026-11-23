El Betis quiere mantener su buena dinámica en la Champions. Los de Pellegrini, que también están dejando grandes sensaciones en liga, suman 9 puntos de 12 posibles en la máxima competición europea, y el Slovan de Bratislava es el siguiente objetivo para seguir en la parte alta de la tabla.

Los verdiblancos visitarán Eslovaquia en un siempre difícil escenario para olvidar la derrota por la mínima en Dortmund (2-1). Fue el único tropiezo, ya que ganaron los tres partidos anteriores, siendo uno de los equipos más en forma en la Champions League, ocupando la 11.ª plaza en la clasificación.

Descubre toda la información sobre el partido, cómo verlo y oírlo y qué árbitro será el encargado de impartir justicia en un nuevo duelo clave para el Betis en Europa.

Slovan Bratislava – Real Betis de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Slovan Bratislava – Real Betis de la Champions League se jugará el martes 24 de noviembre a las 21:00 h. Es el encuentro de la quinta jornada de la máxima competición europea.

Mientras que el Betis acumula nueve puntos de los 12 posibles (11.º), el equipo eslovaco es el último clasificado de los 36 conjuntos que disputan la competición, con 0 puntos en su haber.

Dónde ver en directo gratis el Slovan Bratislava – Real Betis de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El Slovan Bratislava – Real Betis de la quinta jornada de la Champions League se podrá disfrutar por Movistar Liga de Campeones 2. Movistar+ tiene los derechos exclusivos de la máxima competición europea, ofreciendo todos los partidos de los equipos españoles además del clásico Multichampions, donde viven la acción de todo lo que ocurre durante la jornada de manera simultánea.

Además, los lectores de OKDIARIO van a tener a su disposición la mejor información sobre todo lo que suceda con los equipos españoles estos días en las diferentes competiciones europeas. Cuando concluya el partido entre Slovan Bratislava y Real Betis de la quinta jornada de la Champions League, podrás disfrutar de nuestra crónica y temas exclusivos.

Dónde escuchar por radio en directo el Slovan Bratislava – Real Betis

El Slovan Bratislava – Real Betis del próximo martes 24 de noviembre a las 21:00 h se podrá disfrutar a través de las clásicas radios del deporte español, si no tienes la oportunidad de verlo en televisión. Radio MARCA, COPE, Cadena SER, Onda Cero y RNE, entre otras, serán las encargadas de poner voz a un encuentro fundamental en la competición europea para los de Manuel Pellegrini.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Slovan Bratislava – Real Betis?

El Slovan Bratislava – Real Betis se disputará en Tehelné Pole, también conocido como Estadio Nacional de Fútbol, en la ciudad de Bratislava (Eslovaquia). Cuenta con una capacidad de 22.500 espectadores. Fue construido en 1940 y reconstruido en 2013 y 2019. Es la casa habitual del equipo eslovaco.

El árbitro designado para este encuentro de la Champions League será el francés Jérôme Brisard, que debuta en la máxima competición europea después de años en la Europa League y Conference League. El colegiado galo pitará su primer partido y será el encargado de impartir justicia en Bratislava.