Así queda la clasificación de la Champions tras la cuarta jornada de la fase de liga

La Champions League ya ha completado el ecuador de su fase de liga en la temporada 2026/27. En una ronda en la que cada equipo juega ocho partidos, ya se llevan cuatro jornadas disputadas. Sólo dos equipos de los 36 participantes han hecho pleno y han ganado sus cuatro encuentros. Son Paris Saint-Germain y Real Madrid.

En esta cuarta jornada, lo más destacado fue la espectacular goleada del Como al Lens en Francia. El equipo italiano entrenado por Cesc Fàbregas ha firmado el récord de la mayor goleada en la historia de la Champions: ¡1-9! Además, el Arsenal y el Manchester City ganaron a domicilio, pero con más sufrimiento del esperado, y el Oporto se estrenó, además del Viking noruego. Una de las sorpresas estuvo en Turquía: el Fenerbahçe ganó, remontando, al Liverpool.

Por parte de los españoles, Barcelona y Real Madrid ganaron, mientras que Atlético, Villarreal y Betis perdieron. El equipo blanco y el conjunto azulgrana están dentro del top 8 (irían directamente a octavos), mientras que el Betis cae a la undécima posición, el Atlético entra en playoffs por poco (es 23º) y el Villarreal estaría eliminado (28º).

Así está la clasificación de la Champions

PSG: 12 puntos Real Madrid: 12 Arsenal: 10 Como: 9 Barcelona: 9 Aston Villa: 9 Manchester City: 9 Liverpool: 9 Brujas: 9 Sporting de Portugal: 9 Betis: 9 Borussia Dortmund: 9 Bayern de Múnich: 8 Stuttgart: 7 Inter de Milán: 6 LASK Linz: 6 Manchester United: 6 Galatasaray: 6 Fenerbahçe: 5 Roma: 4 Shakhtar Donetsk: 4 Viking: 4 Atlético de Madrid: 4 PSV Eindhoven: 4 Bodo/Glimt: 4 Oporto: 3 Nápoles: 3 Villarreal: 3 AEK de Atenas: 3 Leipzig: 3 Sabah: 3 Feyenoord: 3 Lens: 3 Slavia de Praga: 1 Lille: 1 Slovan Bratislava: 0

Los ocho primeros clasificados entran directamente en la ronda de octavos. Del 9º al 24º juegan un playoff para acceder a esa ronda de octavos. Del 25º al 36º quedan eliminados.

Resultados de la 4ª jornada de la fase de liga de Champions League