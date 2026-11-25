A la cuarta y ya con el cuello rojo por la soga. Arriba el Atlético en una situación agobiante cuando la Fase Liga de la Champions solo ha alcanzado su ecuador. Sus tropiezos en forma de derrota ante Liverpool y Bayern de Múnich y en tablas ante el Stuttgart obligan a los rojiblancos a ganarlo todo para aspirar a los ocho primeros puestos. El primer de esos cuatro pasos es ante el Viking (21:00 horas) en el Metropolitano. A todo o nada.

Así lo marca el histórico que ha hecho falta en las dos únicas campañas del formato actual del torneo: se necesitaron 16 puntos (doce más de los que tiene con doce por jugarse) para ocupar un sitio entre los ocho primeros. Una eliminatoria menos y la vuelta en casa en octavos son los alicientes. Tras del Viking ya asoma el PSV Eindhoven y esperan en enero Bodo/Glimt y Fenerbahce. En cualquier caso, la actualidad rojiblanca transmite optimismo y posibilidades.

El Atlético está fuerte como colectivo. Brilla Alex Baena, al que Diego Simeone ya ve con la cuota de responsabilidad en el equipo que tenía Antoine Griezmann —ha marcado seis goles y ha dado cuatro en este curso—; se reafirma Pablo Barrios; sigue más que vigente Koke Resurrección, guía, capitán y líder en el medio campo… A la espera de Julián Álvarez, en constante evolución, pero todavía sin goles.

Debe reencontrar esos goles el Atlético, pero no solo únicamente en su caso, sino también en Alexander Sorloth, aún sin tino y aún sin gol, o Jonathan David, con tres tantos, aunque con menos presencia últimamente en las alineaciones, como también le ocurre a Kang-in Lee. De los 30 goles del conjunto rojiblanco en este ejercicio, solo un 16,6% son de sus delanteros natos.

Solo cuatro de esos tantos fueron en cuatro encuentros de la Liga de Campeones, en los que tan solo han marcado Julián Álvarez, Pablo Barrios, Marcos Llorente y Ademola Lookman. Necesita más en Champions. Y contra el Viking, al que recibe sin Cristian Cuti Romero, baja por séptimo choque seguido, y Lookman, fuera por segundo partido, aunque le queda por delante aún un mes más fuera de competición.

Marc Pubill ya ha superado un esguince de tobillo. En el once se prevé un equipo casi similar al de Getafe, con alguna variación, quizá Alexander Sorloth, Kang in Lee o Marc Pubill, para abordar un triunfo crucial, entre un calendario muy cargado hasta Navidad, con ocho partidos en 25 días. El Viking ya empató al Bayern de Múnich y se fija en el Bodo, que ganó al Atlético, para asaltar el Metropolitano.

Alineaciones probables de Atlético y Viking