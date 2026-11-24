Bellingham, oh my god! El inglés es hoy, pese a quien pese, el mejor futbolista del mundo. Salió al descanso y cambió la cara a un pésimo Real Madrid en la primera mitad. Con él en el campo los de Mourinho remontaron al PSV en un pispás. Marcó un golazo para la historia y lideró a su equipo en una imponente segunda parte. También marcaron Fede Valverde, un par de ellos Mbappé y hasta Vinicius para abrochar la quinta victoria del Real Madrid en la Champions, la décima consecutiva para Mourinho en su mejor racha como técnico blanco.

Mourinho votaba por Vinicius. Había hecho público su candidato para el extremo zurdo desde hacía días y eso que las encuestas en el Bernabéu no le son demasiado propicias al brasileño. Él, como el otro, confiaba en la remontada. Había más cambios en el once del Real Madrid. O más regresos. Fede Valverde y Cucurella se reenganchaban a los laterales y Tchouaméni volvía a ocupar el mediocentro. Y seis cambios en la alineación.

Para empezar, Rüdiger y Militao eran la pareja de centrales, mientras que Bernardo Silva repetía junto a Tchouaméni y descansaba Bellingham. Sí, no es una errata. Descansaba Bellingham. Su puesto era para Güler escoltado por Vinicius y Diomande en los costados y por Mbappé en el puesto del que nadie le mueve. Y van 18 partidos oficiales consecutivos.

Enfrente el PSV, rival propicio aunque a medio ataviar de piel de cordero. Equipo organizado y con buen pie, pero inferior al peso a un Real Madrid fiable en la Champions de siempre y en la de esta temporada. El Bernabéu esperaba una noche plácida y quién sabe si la resurrección de un Vinicius que volvía a someterse a una cuestión de confianza ante los suyos.

Nos dieron las nueve y arrancó el fútbol. Apretó arriba el PSV y dudó el Real Madrid. Cucurella hizo una entrega torcida en su propio área que tuvo que enderezar Militao. Era el minuto tres y el susto uno. Llegó el segundo aviso un minuto después. El hijo de Van Bommel retrató en carrera a un Militao más lento que el Aston Martin de Alonso. Tampoco Rüdiger fue una bala en la corrección, así que el extremo del PSV se plantó solo ante Courtois. Por suerte para el Madrid, la pegó picuda y se fue al lateral de la red.

Aparece Vinicius

Y luego vino el tercero, esta vez por el lado de Cucurella. Serginho Dest recorrió en solitario 70 metros sin que Vinicius bajara (faltaría más), se plantó en el área y su disparo tocó en la rodilla del lateral del Real Madrid para acabar en córner. El Real Madrid no espabilaba. Hubimos de esperar al minuto 10 para que Vinicius compareciera al partido. Se la jugó en solitario en una diagonal de izquierda a derecha y finalizó con un disparo seco que se topó con la cruceta izquierda de Kovar. Ni siquiera en eso tenía suerte Vini.

El Bernabéu recuperaba el pulso. Llegaría después una ocasión clara a la contra que Mbappé primero y Diomande después no supieron finalizar bien dentro del área. El Madrid trataba de ir tomándole el pulso al partido pero no le salía. Bernardo era invisible en el centro del campo y Güler no podía llegar a todos los sitios. El gran problema: todos los jugadores la querían al pie y ninguno se movía para darle soluciones al poseedor de la pelota. Eso facilitaba la arriesgada forma de defender del PSV.

En el 28 Tchouaméni hizo un penalti como un piano por un pisotón muy claro a Mijnans. El colegiado se la comió y siguió la jugada pero en la Champions el VAR sí funciona, así que llamó al trencilla, que señaló con justicia el punto de penalti. La pena máxima la ejecutó el viejo Perisic. No falló, así que al Real Madrid le tocaba remontar otra vez. Y tenía una hora para hacerlo. El mismo tiempo del que disponía Mourinho para corregir su táctica y meter un centrocampista más (Bellingham, Camavinga o Brahim) y quitar un delantero, preferiblemente Vinicius.

Meneo del PSV

El hijo de Van Bommel, en el otro lado, estaba merendándose a Fede Valverde. Cada vez que la pelota iba por su costado el Real Madrid sufría. Mucho. El 0-2 parecía más cercano que el 1-1, quizá porque la desconexión de los tres de arriba del equipo de Mourinho rozaba lo indecente. Al filo del descanso el PSV tuvo el segundo en la cabeza de Sano. Estaba solito dentro del área grande pero, por suerte para el Madrid, la echó fuera, así que el Bernabéu contuvo el aliento, silbó sin ganas y se dispuso a abrir el papel de aluminio para apretarse el bocadillo al descanso.

Mourinho debía tomar decisiones drásticas al descanso. Y las tomó. Fuera los dos centrales, Militao y Rüdiger, y dentro los titulares: Huijsen y Konaté. También metió a Bellingham, cambio cantado, pero no quitó a Vinicius y sí a Tchouaméni, así que pasó a jugar con Bernardo y Güler en el doble pivote. Tardó menos de dos minutos el Real Madrid en cocinar su primera jugada de ataque que culminó con un melón de Fede Valverde desde la derecha que no llegó a abrir Mbappé en el área chica.

En el 49 ya se veía otro Madrid y se olía el empate. Llegó. De Mbappé a Vinicius por la izquierda, centro al área algo pasado del brasileño. La baja Diomande, la deja a Güler, éste de tacón a Fede Valverde y El Pajarito para adentro. Pues nada, 1-1 y partido nuevo. Los de Mourinho habían llegado tarde al Bernabéu, pero había llegado.

El gol desató al Madrid, que cargó el área del PSV y acumuló tres llegadas seguidas. Huijsen en la salida del balón y Bellingham de todocampista habían cambiado la cara al equipo. Eso y un ajuste táctico de subir a Fede Valverde a una posición de falso interior derecho. En el 55 Bellingham tuvo una media volea a pase de Mbappé que sacó con las piernas Kovar. El segundo del Madrid estaba al caer.

Bellingham, oh my god!

Cayó antes del 60 en una galopada de Cucurella que vio a Mbappé merodeando el área. Se la puso y el francés, encimado por el central, descargó sobre Bellingham. Ahí se hizo la magia. Bellingham controló en el aire, dio un toquecito y sin dejarla caer la puso de exterior pegado al poste izquierdo de Kovar. Sus compañeros, Mourinho, el Bernabéu y toda la saga Nadal en el palco lo celebraron como tocaba, como un gol imponente.

El Real Madrid había volteado el partido en un pispás. Y lo sentenciaría en el 64 gracias a un robo de Arda Güler, que se la cedió a Mbappé para que hiciera el tercero. Bellingham lo estaba celebrando con los dos brazos arriba desde que el francés recibiera la pelota. Desatado y enloquecido, el equipo de Mourinho pudo haber hecho el cuarto tras otra jugada coral en la que lució mucho Diomande, pero Vinicius (negado y gafado) se topó con el palo.

En el 68 Vinicius volvió a fallar. Esta vez la asistencia fue un regalo de Arda que le dejó solito ante el portero. El brasileño, como tantas y tantas veces, tiró al muñeco. Pues nada. A seguir esperando. Un minuto después Mourinho quiso quitar media horita a Güler y equilibró al equipo con Camavinga. Se llevó una merecidísima ovación del Bernabéu.

Brahim por Diomande fue el último cambio de Mourinho en el 79. Cuatro minutos después llegó el cuarto. La asistencia la dio el recién entrado Brahim y el gol lo marcó Mbappé, que sentó al portero y raudo marcó antes de que se la quitara Vinicius que venía por detrás. Menos mal para Vinicius, necesitado de un gol a toda costa, que Bellingham tuvo oportunidad de regalarle el quinto cuando ya moría el partido. Corrió Vini, se plantó delante del portero y le batió entre las piernas. Su equipo en pleno se fue a abrazarle como quien abraza al que necesita ser abrazado. Fue el final feliz a un grandísimo segundo tiempo con el que el Real Madrid firmó su quinta victoria en los cinco partidos de la Champions.