Jude Bellingham necesitó una parte para demostrar que es un futbolista absolutamente diferencial. El inglés comenzó en el banquillo el encuentro que enfrentó al Real Madrid y al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu por un pequeño problema físico que llevó a José Mourinho a tomar precauciones. Sin embargo, la mala primera mitad del conjunto blanco obligó al portugués a recurrir al británico antes de lo previsto. Entró tras el paso por los vestuarios en sustitución de Aurélien Tchouaméni y cambió por completo el partido. El Real Madrid pasó de ser un equipo lento, previsible y sin ideas a convertirse en un vendaval ofensivo.

Con Bernardo Silva y Arda Güler asumiendo la responsabilidad de dirigir al equipo desde la medular, Bellingham encontró la libertad necesaria para hacer lo que mejor sabe. El inglés aceleró las acciones ofensivas, rompió líneas, presionó, recuperó balones y apareció constantemente en las inmediaciones del área rival. El premio a su gran actuación llegó en el minuto 60, cuando se sacó de la chistera un espectacular golpeo para firmar el 2-1 y culminar la remontada madridista. El Bernabéu se rindió ante un futbolista que volvió a demostrar su capacidad para cambiar el rumbo de un encuentro. Luego, asistió a Vinicius en el quinto.

Lo de Bellingham empieza a ser una costumbre esta temporada. El británico suma cinco goles y tres asistencias en 13 encuentros de Liga, a los que hay que añadir sus dos tantos en la máxima competición continental y una asistencia. Pero su fútbol va mucho más allá de las estadísticas. Su capacidad para abarcar metros, imponerse físicamente, interpretar los partidos y aparecer en los momentos de mayor dificultad le convierte en un jugador prácticamente irreemplazable para Mourinho. Ante el PSV volvió a ejercer de líder cuando el Real Madrid más lo necesitaba.

¿Es Bellingham el mejor futbolista del mundo en estos momentos? Argumentos no le faltan. Kylian Mbappé puede presumir de una capacidad goleadora extraordinaria, pero pocos jugadores en el planeta tienen tanta influencia en tantas facetas del juego como el centrocampista inglés. Defiende, construye, llega, marca y, sobre todo, hace mejores a los que tiene a su alrededor. Es un futbolista total que atraviesa un momento de forma espectacular y que volvió a dejar claro ante el PSV que, cuando está a su mejor nivel, el Real Madrid juega a otra velocidad.

La mano de Mourinho

José Mourinho no se quedó de brazos cruzados tras la mala primera mitad del Real Madrid ante el PSV Eindhoven. El entrenador portugués, después de que su equipo se marchase al descanso perdiendo por 0-1 y bajo una sonora pitada del Santiago Bernabéu, decidió intervenir de manera contundente. El luso dejó en el vestuario a Militao, Rüdiger y Tchouaméni para dar entrada a Huijsen, Konaté y Bellingham. Una auténtica revolución que afectó a la columna vertebral del conjunto blanco. Además de corregir los problemas defensivos, Mourinho eliminó el riesgo de una expulsión, ya que tanto el central alemán como el centrocampista francés estaban amonestados.

La respuesta del equipo fue inmediata. Konaté y Huijsen aportaron mayor seguridad defensiva y una mejor salida de balón, mientras que Bernardo Silva y Arda Güler asumieron la responsabilidad de dirigir al equipo desde la medular, liberando a Bellingham para llegar al área rival. El Real Madrid fue otro y apenas necesitó 19 minutos de la segunda mitad para darle la vuelta al marcador. Valverde empató en el minuto 50 tras una asistencia de tacón de Güler, Bellingham hizo el segundo con una espectacular volea en el 60, Mbappé firmó el tercero y el cuarto y Vinicius el quinto. Mourinho agitó el banquillo, corrigió sus errores iniciales y cambió por completo el partido.

Por fin Vinicius

Vinicius volvió a sonreír con el Real Madrid. El brasileño puso fin a tres meses de sequía goleadora con la camiseta blanca gracias a un espectacular disparo a la escuadra que supuso el 5-1 ante el PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu. El madridista, que ya se había encontrado con la cruceta en el minuto 11, obtuvo el premio a su insistencia en la recta final del encuentro. Un tanto que supone su estreno goleador en esta edición de la Champions League y el segundo de la temporada con el conjunto blanco. Tras marcar, el brasileño optó por celebrar junto a sus compañeros sin dirigirse a la grada del Bernabéu.

Más allá del gol, Vinicius aprovechó la oportunidad que le brindó José Mourinho tras dejarle en el banquillo ante el Celta. El brasileño fue de menos a más y creció considerablemente tras los cambios introducidos por el portugués al descanso. De hecho, fue protagonista en el inicio de la remontada con el desborde y posterior centro que terminó en la asistencia de tacón de Arda Güler a Federico Valverde. Después de marcar cinco goles con Brasil durante el último parón de selecciones, Vinicius consiguió trasladar esas buenas sensaciones al Real Madrid. Una actuación que debe servirle para recuperar la confianza, reivindicarse ante la competencia de Yan Diomandé y comenzar a dejar atrás su particular calvario goleador.

Toque de atención a Militao y Rüdiger

José Mourinho dio un toque de atención a Antonio Rüdiger y Éder Militao. El entrenador portugués, nada satisfecho con el rendimiento de la pareja de centrales durante los primeros 45 minutos, decidió dejar a ambos futbolistas en el vestuario tras el descanso para dar entrada a Ibrahima Konaté y Dean Huijsen. Una decisión contundente del luso después de una primera mitad en la que los blancos sufrieron demasiado en defensa.

Tanto Rüdiger como Militao se mostraron incómodos ante la velocidad y la movilidad de los atacantes del conjunto holandés. Apenas habían transcurrido cuatro minutos de encuentro cuando Ruben van Bommel le ganó la espalda al brasileño en una acción que pudo terminar en gol. Por su parte, el alemán tampoco estuvo especialmente contundente y terminó viendo la tarjeta amarilla en el minuto 44 tras cometer una falta sobre Guus Til. El Real Madrid concedió demasiadas facilidades a un PSV que se marchó al descanso con ventaja gracias al gol de penalti de Ivan Perisic.

Mourinho no esperó más y decidió cambiar por completo el eje de la defensa madridista. El portugués recurrió a Konaté y Huijsen, su pareja de centrales más habitual esta temporada, para tratar de recuperar la solidez defensiva y ofrecer mayores garantías al equipo en la búsqueda de la remontada. Una sustitución que se puede interpretar como un claro toque de atención a dos futbolistas de enorme experiencia como Rüdiger y Militao, que no aprovecharon la oportunidad que les brindó el entrenador del Real Madrid.

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