Fede Valverde, autor del primer gol del Real Madrid en la remontada, reivindicó el trabajo en equipo y el cambio en la segunda parte tras el triunfo del conjunto blanco ante el PSV Eindhoven en Champions. El capitán explicó que «cuando sales con menos intensidad, en esta competición se nota» en referencia a la primera mitad, en la que el conjunto neerlandés se fue al descanso con victoria.

«Jugamos contra un buen equipo, no tenían ninguna presión, jugaron tranquilos», comenzó Fede Valverde a pie de campo tras el partido de Champions. El uruguayo reconoció que «los jugadores somos conscientes de lo que él decida (en referencia a Mourinho)», ya que «hay que poner mucho más y crecer». «Supimos reaccionar en el segundo tiempo», resumió Fede Valverde.

El Real Madrid se fue perdiendo por 0-1 al descanso ante el PSV Eindhoven, pero en la segunda parte, tras la aparición de Jude Bellingham (que había sido suplente), goleó con un 5-1 con goles de Valverde, el propio Bellingham, Mbappé (dos) y Vinicius.

«Bellingham es muy bueno», dejó claro Valverde, reconociendo al mejor jugador del partido. «Nos dio tranquilidad a la hora de aguantar la pelota», explicó el capitán del Real Madrid, que también elogió a Vinicius: «Es una alegría tremenda, que haya jugado, disfrutado, que haya podido convertir, que haya venido de muchos partidos en los que no daba su mejor versión; hoy volvió».

Por último, Fede Valverde también explicó su momento de forma tras haber jugado de nuevo como lateral derecho: «Me divierto, estoy sacando el mayor fruto posible, siempre me siento mucho más cómodo cuando el míster me da la confianza, tengo que seguir creyendo en esa posición».