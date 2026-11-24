Rafa Nadal está en una nube desde que se empezó a formar parte de la directiva del Real Madrid. El ex tenista fue elegido por unanimidad en la Asamblea General Extraordinaria presidida por Florentino Pérez y entró por la puerta grande del club blanco después de toda una vida deseando formar parte del equipo de su vida. Uno que conoce bien su amor por el madridismo es su ex entrenador y su tío Toni Nadal, quien ha contado el acierto en Valdebebas con su fichaje.

«Rafa es muy madridista. Lo vive muchísimo. Me acuerdo cuando estábamos en Australia o Nueva York que buscaba por las noches cómo y dónde podía ver los partidos del Real Madrid. Para él es mucho más que ser un simple aficionado. Lo lleva muy dentro», explicó Toni. Al igual que el equipo blanco, Rafa Nadal también tiene el mismo ADN ganador. En su palmarés figuran 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, dos oros olímpicas y cinco Copas Davis con España.

Nadal acudió tanto al Santiago Bernabéu para ver el partido contra el Celta como al Movistar Arena para ver el partido de baloncesto contra el Joventut, dejando la imagen del ex tenista celebrando uno de los goles abrazando a su hijo: «Mi sobrino, cuando hace una cosa, la hace hasta el límite. Lo hace con el corazón y se implica al máximo nivel. Es un seguidor por encima de todo del Real Madrid. Influyó en su hijo a seguir los mismos pasos. Va a salir igual que su padre», confesó Toni en Onda Cero.

Además, Toni Nadal desveló una anécdota graciosa con los familiares que son del Barcelona: «Tiene un grupo de Whatsapp con sus primos. La familia está dividida porque unos son del Real Madrid y otros del Barça. Mis hijos son del Barcelona y, cuando hacen un comentario que no les gusta, los elimina del chat», comentó. Un Rafa Nadal que afronta un nuevo desafío en su carrera para ser parte de la cúpula importante del club blanco. El madridismo quería que estuviera ahí y el ex tenista ya es uno más de la institución merengue.