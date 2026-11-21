Rafa Nadal recibió el cariño del madridismo nada más entrar en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, donde el Real Madrid celebra sus Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria. El balear llegó acompañado por José Martínez Sánchez, Pirri, presidente de honor de la entidad, en una jornada destinada a abrir una nueva etapa en su relación con el club. Los socios representantes deben ratificar su nombramiento como miembro de la Junta Directiva, una responsabilidad que ha aceptado con ilusión y con la voluntad de aprender y aportar.

Su aparición provocó los aplausos de los compromisarios. Nadal se sentó inicialmente junto a Pirri y, ante la respuesta de los presentes, se puso de pie para agradecer el recibimiento. Fue el primer momento emotivo de una mañana en la que el extenista pasó de ocupar un asiento entre los asistentes a situarse junto a Florentino Pérez en la mesa presidencial.

El presidente del Real Madrid quiso darle ese lugar antes de comenzar con el desarrollo de la Asamblea Ordinaria. Para ello, pidió el consentimiento de los socios representantes. La respuesta llegó en forma de una enorme ovación que acompañó la incorporación de Nadal a la mesa, donde se sentó a la derecha de Florentino. El gesto adelantó el respaldo de los compromisarios a una llegada que todavía debía completar su trámite formal en la Asamblea Extraordinaria.

Una ovación antes de la ratificación

Florentino explicó a los asistentes la situación del balear y recordó su vinculación con la entidad. «Rafael Nadal es socio de honor del Real Madrid y, por tanto, tiene pleno derecho a estar en esta Asamblea. Su nombramiento deberá ser sometido a ratificación en la Asamblea Extraordinaria», señaló el presidente. La intervención permitió distinguir su presencia en la reunión de la votación prevista para incorporarlo oficialmente a la Junta Directiva.

La propuesta supone un paso importante para Nadal dentro de un club con el que siempre ha mantenido una relación muy estrecha. Su madridismo le ha acompañado durante toda su carrera y ahora se dispone a asumir una responsabilidad en la gestión de la entidad. El recibimiento en Valdebebas mostró cómo han acogido los socios representantes esa posibilidad, con aplausos tanto a su llegada como cuando Florentino solicitó que se sentara junto a los directivos.

Ilusión, aprendizaje y ganas de aportar

Nadal ya había expresado su agradecimiento al conocer la propuesta. «Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid», manifestó. También explicó con qué actitud afronta esta etapa. «He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda».

Esa disposición tuvo su primera imagen en el pabellón de Valdebebas. Acompañado por Pirri al entrar y situado después a la derecha de Florentino, Nadal vivió desde dentro el comienzo de una Asamblea especialmente significativa para él. Antes de que llegara la votación de su nombramiento, los compromisarios ya le habían hecho llegar su bienvenida.