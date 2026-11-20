El caso de Ferland Mendy empieza a resultar extraño en el Real Madrid. El lateral francés lleva 43 días desde que regresó a los entrenamientos con el grupo y todavía no ha entrado en una sola convocatoria de José Mourinho. Tampoco lo ha hecho este sábado contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. Una ausencia que prolonga una situación difícil de explicar desde fuera, especialmente porque el defensa lleva más de un mes trabajando junto a sus compañeros en Valdebebas. Su recuperación parecía entrar en la recta final a principios de octubre, pero el tiempo pasa y su regreso a los terrenos de juego sigue sin producirse. Cabe destacar que en la sesión previa ante los vigueses entró con su coche por las instalaciones madridistas a las 9:47 horas, cuando el equipo comenzaba la sesión a las 10:30. Es decir, tuvo poco tiempo para hacer esos ejercicios preventivos.

La última vez que Mendy disputó un partido oficial fue el 3 de mayo de 2026 contra el Espanyol. Aquel día, en el RCDE Stadium, el francés apenas pudo permanecer unos minutos sobre el césped antes de sufrir una grave lesión. Una carrera defensiva terminó con el lateral llevándose la mano a la zona de la cadera y solicitando el cambio. Las pruebas médicas confirmaron una rotura del tendón del recto femoral de la pierna derecha, acompañada de un arrancamiento óseo. Una lesión de enorme gravedad que le obligó a pasar por el quirófano el 11 de mayo y que puso fin anticipadamente a su temporada.

Desde entonces comenzó un largo proceso de recuperación que se prolongó durante cinco meses. Mendy volvió a trabajar con balón sobre el césped el 28 de septiembre, aunque todavía lo hacía en solitario. El siguiente paso llegó el 9 de octubre, cuando se reincorporó a la dinámica grupal. Fue el propio Mourinho quien confirmó su regreso en rueda de prensa. Todo apuntaba entonces a que el lateral estaba cada vez más cerca de volver a competir, pero seis semanas después continúa sin aparecer en las listas del entrenador portugués.

43 días entrenando y ninguna convocatoria

La situación resulta especialmente llamativa porque Mendy ha participado en las sesiones del equipo durante las últimas semanas. El pasado martes 17 de noviembre, por ejemplo, trabajó en Valdebebas junto a los futbolistas que no habían sido convocados por sus respectivas selecciones. No se trataba de un entrenamiento aislado, sino de la continuación de una dinámica que comenzó a principios de octubre. Sin embargo, 43 días después de su reincorporación al grupo, sigue sin recibir el visto bueno para competir.

La prudencia del cuerpo técnico y de los servicios médicos está relacionada con la gravedad de su última lesión y con un historial físico que ha condicionado su trayectoria en el Real Madrid. El francés encadenó cinco problemas físicos durante la pasada temporada, en la que apenas pudo disputar nueve encuentros oficiales. Una sucesión de contratiempos que ha terminado por convertir su recuperación en un proceso especialmente delicado. Mourinho no quiere correr riesgos con un futbolista que lleva más de seis meses sin disputar un encuentro oficial.

Pero el problema de Mendy va mucho más allá de su estado físico. El lateral, que llegó al Real Madrid en 2019, ha perdido el protagonismo que tuvo durante buena parte de su etapa como madridista. A sus 31 años, la competencia en el lateral izquierdo es enorme. Marc Cucurella y Álvaro Carreras se reparten actualmente los minutos en esa posición, lo que complica todavía más el regreso del francés a los planes de Mourinho.

Sin Champions y con un futuro complicado

La situación deportiva de Mendy quedó todavía más comprometida al comienzo de la temporada. El Real Madrid decidió dejarlo fuera de la lista de inscritos para la fase de liga de la Champions, cuando todavía no existía una fecha clara para su recuperación. Su plaza fue ocupada por el canterano Sergio Martínez, por lo que el francés no podrá disputar la competición europea durante esta primera fase y tendrá que esperar a una posible modificación de la inscripción en 2027.

Esta circunstancia reduce considerablemente sus oportunidades. Incluso cuando esté disponible para competir, Mendy tendrá que ganarse un sitio en una plantilla en la que Mourinho cuenta con dos alternativas por delante de él. Su regreso no depende únicamente de superar la lesión, sino también de encontrar un espacio en un equipo que ha seguido avanzando durante su ausencia.

Con contrato hasta 2028, el panorama es complicado, mientras que su historial médico y la competencia en el lateral izquierdo alimentan las dudas sobre su continuidad. El mercado de enero aparece como una posible oportunidad para estudiar su situación, aunque no hay una salida confirmada.

Lo único seguro es que Mendy tampoco estará contra el Celta. El francés lleva desde el 3 de mayo sin disputar un partido oficial y acumula 43 días desde que volvió a entrenarse con sus compañeros. Dos datos que resumen una situación cada vez más singular. El futbolista está de vuelta en Valdebebas, pero sigue sin regresar al equipo. Y, por ahora, nadie sabe cuándo volverá a vestir de corto en un partido oficial del Real Madrid.