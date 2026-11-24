Vinicius vuelve al once y el Real Madrid quiere seguir ganando. Los blancos reciben este martes al PSV en el Santiago Bernabéu (21:00 horas) con la titularidad del brasileño anunciada por Mourinho, nueve victorias consecutivas y un pleno europeo que pretenden ampliar hasta los 15 puntos. El técnico prepara cambios, con Valverde de regreso al lateral y Tchouaméni al centro del campo, ante un rival que vuelve a cruzarse oficialmente con el conjunto madridista después de más de 37 años.

El encuentro llega después de una remontada ante el Celta que volvió a poner en valor los recursos del banquillo. Bellingham y Carlos Espí firmaron los goles del 2-1, con Vinicius participando en la reacción. El brasileño respondió sobre el césped a su suplencia y ahora tendrá la oportunidad de hacerlo desde el inicio.

Vinicius se gana otra oportunidad

Mourinho despejó la incógnita al confirmar que Vinicius será titular contra el PSV. La decisión llegó después de que el delantero entrara en el minuto 56 ante el Celta y ayudara a cambiar el partido. Participó en la jugada del empate y puso el centro que Carlos Espí convirtió en el gol de la victoria.

Era la respuesta que necesitaba. Su regreso a la Liga tras cuatro partidos de sanción terminó con una actuación decisiva desde el banquillo. Ahora le toca dar continuidad a esos minutos y demostrar que puede aportar ese mismo desequilibrio durante un encuentro completo.

La competencia sigue siendo elevada. Diomande mantiene su peso en los planes del entrenador y apunta al costado derecho, mientras Vinicius ocuparía la izquierda. Bellingham actuaría por detrás de Mbappé. Cuatro futbolistas con capacidad para decidir, pero también con la responsabilidad de sostener el trabajo colectivo que ha mejorado al Real Madrid.

Güler cambia de sitio

La entrada de Vinicius puede devolver a Güler al centro del campo. El turco apunta a acompañar a Tchouaméni, que regresaría al eje después de superar sus molestias y quedarse sin minutos contra el Celta. Bernardo Silva tendría descanso en una noche que exige repartir esfuerzos sin perder claridad con el balón.

Valverde también se perfila como novedad en el lateral derecho después de descansar en Liga. Courtois ocuparía la portería, con Konaté y Huijsen como pareja de centrales y Cucurella en el costado izquierdo.

Mourinho afronta el encuentro sin Dumfries ni Endrick, ausentes del último entrenamiento. Tampoco estarán los lesionados Rodrygo y Asencio. Mendy trabaja con sus compañeros, pero no está inscrito en la Champions.

A por la décima consecutiva

El Real Madrid llega segundo en la clasificación europea, con doce puntos después de vencer a Inter, Roma, Leipzig y AEK. Ganar al PSV permitiría alcanzar los quince y acercarse al objetivo de acabar entre los ocho primeros, que obtienen el pase directo a octavos.

La racha de nueve triunfos ha reforzado al equipo, aunque el partido contra el Celta recordó la necesidad de mantener la concentración. Los blancos tuvieron que remontar y necesitan evitar que el rival encuentre confianza antes de imponer su juego. El control del centro del campo y la presión tras pérdida serán importantes para aprovechar su capacidad ofensiva.

Un PSV con dos caras

El equipo de Peter Bosz lidera la Eredivisie y viene de ganar 1-4 al NEC Nimega. Su rendimiento europeo es más irregular. Ocupa la vigesimocuarta posición con cuatro puntos y perdió su último encuentro continental ante el Brujas (1-2). Necesita sumar para sostenerse en las plazas de acceso al playoff.

Los holandeses tienen las bajas de Pléa, Nagalo y Ouaissa, mientras Schouten llega con problemas físicos. El Bernabéu les exigirá defender con precisión y aprovechar sus oportunidades.

El último enfrentamiento oficial se disputó el 15 de marzo de 1989 y acabó con victoria madridista por 2-1 después de la prórroga. Más de 37 años después, el PSV regresa a un escenario donde el Real Madrid busca prolongar su pleno y Vinicius quiere recuperar protagonismo.

Real Madrid – PSV: posible alineación