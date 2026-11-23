José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions que enfrentará al Real Madrid con el PSV. El entrenador portugués analizó el estado de su equipo después de la sufrida victoria contra el Celta, confirmó que Vinicius tendrá minutos ante el conjunto neerlandés y protagonizó una contundente respuesta a Santi Comesaña en la que hizo referencia al caso Negreira. También reflexionó sobre el calendario, las diferencias entre generaciones de entrenadores y el esfuerzo de sus futbolistas para sacar adelante los últimos encuentros.

Mourinho comenzó advirtiendo de la dificultad del compromiso europeo. El portugués considera que el PSV tiene más nivel del que refleja su clasificación y recordó que cuenta con futbolistas experimentados en competiciones internacionales. «Es un buen equipo, un equipo que vale más que los puntos que tiene, que viene a por ellos. No viene aquí a pensar en perder. Buen equipo, buenos jugadores, entrenador con experiencia. Jugadores como Kostic, Perisic, años de competiciones europeas. No es fácil», explicó.

El entrenador madridista reconoció que la acumulación de encuentros vuelve a ser un problema para preparar el partido. «Tres días entre partidos está bien, dos días es duro. Tiene que ser, pero es duro. Ellos también jugaron el sábado. Más fácil, porque iban 4-0 en el 60′. Pero como siempre hago, un par de piernas frescas con energía ayudan», señaló. Mourinho también dejó claro cuál es el objetivo inmediato del Real Madrid en Europa. «Los puntos nos dan la clasificación para el playoff, un playoff que no queremos jugar», aseguró.

Uno de los grandes protagonistas de la comparecencia fue Vinicius. Mourinho salió en defensa del brasileño y se mostró convencido de que recuperará su mejor versión. «Creo que sí, creo que volverá a su potencial máximo. Es joven. La gente puede olvidar que llegó muy joven y que quizá llegó a un nivel altísimo demasiado pronto. Lo ha ganado todo», afirmó.

El portugués también destacó el carácter del extremo y recordó que su progresión pudo verse interrumpida por una expulsión y los cuatro partidos que estuvo fuera. «Cuando le querían matar decía que es muy buen chico, muy empático. Eso es fundamental. Contra el Villarreal también cambió el partido. Hizo un gol que le anulan y luego estuvo cuatro partidos fuera. Quizá se interrumpiese un momento de crecimiento, de volver», explicó.

Mourinho confirmó que Vinicius jugará contra el PSV y dejó claro que no quiere cargarle con una presión excesiva. «Este fin de semana entró bien, ayudó a cambiar el partido. Mañana juega y esperamos su mejor versión», aseguró. El técnico recordó, además, una actuación del brasileño que sufrió como rival. «He conocido su mejor versión, pero yo estaba al otro lado. Benfica dominando, el Bernabéu callado… gol de Vinicius y se acabó la eliminatoria. Es el Vini que queremos», afirmó.

El entrenador insistió en que lo más importante es que Vinicius trabaje para el equipo. «No tiene presión por mi parte. Debe ayudar en lo ofensivo, también en lo defensivo para equilibrar. Conmigo, tranquilo. Si lo da todo, no necesita ser el hombre del partido», añadió.

Otro de los momentos más llamativos llegó cuando Mourinho respondió a unas declaraciones de Comesaña. El portugués fue especialmente contundente y recuperó una acción del encuentro contra el Villarreal. «Tiene amnesia. Contra el Real Madrid, 2-0, partido acabado, Vinicius expulsado… Tiene amnesia. O entonces lo que hace es meter a los dos en el mismo saco. Que lo haga, pero con Negreira que no nos meta en el mismo saco», sentenció.

Mourinho también dejó una reflexión sobre las diferencias entre los entrenadores de su generación y los más jóvenes. «La diferencia fundamental es que en nuestras generaciones, para parecer tenías que ser, y ahora, no hablo de nadie en concreto, hay muchos que parecen antes de ser, y algunos que parecen sin nunca llegar a ser», afirmó. El portugués reconoció, eso sí, que el fútbol ha cambiado y que los entrenadores deben adaptarse a las nuevas herramientas de trabajo.

El calendario fue otro de los asuntos que abordó el técnico madridista. Mourinho admitió que la acumulación de partidos aumenta el riesgo de lesiones, aunque recordó que los ingresos económicos también forman parte de la ecuación. «Si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, tenemos que correr riesgos y es la vida. Si algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos mucho, se le puede proponer que gane un 50% menos», afirmó.

El portugués explicó que entiende las diferentes posturas de clubes y selecciones, aunque reconoció que preferiría disponer de más tiempo entre partidos. «Es un conflicto, pero al final es el plin, plin», comentó mientras hacía un gesto relacionado con el dinero.

Mourinho también respondió con humor a la posibilidad de cobrar menos a cambio de reducir sus comparecencias ante los medios, como había planteado Luis Enrique. «Yo no. Mismas ruedas, mismo sueldo», bromeó.

Por último, el entrenador volvió a poner en valor la victoria del Real Madrid contra el Celta. Mourinho reconoció que el equipo asumió enormes riesgos en los minutos finales y que varios jugadores terminaron completamente agotados. «Por suerte tengo a buenos mentirosos, los que me dicen que están a tope para jugar, y no lo están. Me encantan, pero me dicen que están a tope y no lo están», explicó.

El portugués recordó el esfuerzo de Arda Güler y Jude Bellingham, que acabaron el encuentro exhaustos, y destacó el compromiso colectivo. «Son condiciones en las que normalmente no ganas. Son puntos de oro. Crédito para todos, también para los mentirosos que lo han dado todo», concluyó.