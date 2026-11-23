El Real Madrid ha confirmado la lesión de Endrick. Tras las pruebas realizadas este lunes por los servicios médicos del club blanco, al delantero brasileño se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. El parte médico emitido por la entidad madridista no establece un plazo concreto de recuperación y se limita a señalar que el futbolista queda «pendiente de evolución», aunque OKDIARIO puede confirmar que estará unas tres semanas apartado de los terrenos de juego.

La lesión de Endrick supone un nuevo contratiempo para José Mourinho, que pierde efectivos en ataque en un momento exigente del calendario. El delantero brasileño queda pendiente de su evolución para conocer cuándo podrá regresar a los terrenos de juego. Su disponibilidad para los próximos compromisos del Real Madrid dependerá de cómo avance su recuperación, por lo que su presencia en los siguientes encuentros está en duda.