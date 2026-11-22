Espen Eskas, colegiado noruego, arbitrará este martes a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu el duelo de la Champions League entre el Real Madrid y el PSV, correspondiente a la quinta jornada de la Fase Liga del torneo europeo. Será la cuarta vez que este colegiado dirija un partido de los blancos.

Siempre ha ganado el Real Madrid en la Champions con Espen Eskas arbitrando. Será la cuarta vez que ocurra este martes ante el PSV en el Santiago Bernabéu. Las tres anteriores se saldaron con victorias madridistas, dos de ellas también en el coliseo blanco.

La primera vez que este árbitro noruego dirigió al Real Madrid en la Champions League fue en la fase de grupos de la 23/24. Los blancos ganaron 1-0 al Unión Berlín en el Santiago Bernabéu con un gol en el minuto 94 de Jude Bellingham.

La segunda fue en la Fase Liga de la 24/25 con un 0-3 del Real Madrid en campo del Brest. Y la tercera fue en la Fase Liga del curso pasado con aquel 6-1 al Mónaco en el Santiago Bernabéu con doblete de Mbappé, otro gol de Mastantuono, otro de Vinicius y otro de Jude Bellingham.

Un Real Madrid que afrontará ese partido ante el PSV después de lograr una gran victoria el pasado sábado en Liga con remontada incluida ante el Celta de Vigo. Los goles de Jude Bellingham y Carlos Espí en el tramo final de partido le dieron la vuelta al tanto inicial del cuadro gallego. Serán tres partidos consecutivos los que juegue el equipo de Mourinho en el Santiago Bernabéu durante esta semana: Celta, PSV y Alavés.