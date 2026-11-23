El Real Madrid completó este lunes su último entrenamiento antes de enfrentarse al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions. La principal noticia de la sesión fue la ausencia de Denzel Dumfries y Endrick, que no se ejercitaron junto al resto de sus compañeros por diferentes molestias.

Tampoco estuvieron sobre el césped Raúl Asencio y Rodrygo, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y siguen formando parte de la enfermería madridista. Por su parte, Ferland Mendy sí completó el entrenamiento con el grupo, aunque el lateral francés no podrá participar en el encuentro contra el PSV al no estar inscrito en la máxima competición continental. Una situación que se mantiene desde el inicio de la temporada y que impide a Mourinho contar con él en Europa pese a estar trabajando con normalidad.

El Real Madrid afronta una nueva noche de Champions en el Santiago Bernabéu con el objetivo de sumar tres puntos importantes en su camino hacia la clasificación para los octavos de final. Los blancos llegan al compromiso después de superar al Celta en Liga y buscarán dar continuidad a su buena dinámica de resultados. Mourinho deberá resolver las incógnitas de Dumfries y Endrick, mientras prepara un once en el que se esperan novedades respecto al último encuentro liguero.