Carlos Espí es el ejemplo perfecto de cómo un jugador tiene que salir del banquillo: con ganas, hambre y el cuchillo entre los dientes. Como si se hubiese convertido en un ritual, el delantero fue de nuevo el salvador del Real Madrid para dar tres puntos vitales y mantenerse en la lucha por la Liga con el Barcelona. Pero más allá de otro gol agónico en los últimos minutos, detrás de esto hay mucho trasfondo de lo que significa tener a alguien como él en el conjunto blanco.

Llegó para ejercer el mismo papel que tuvo Gonzalo la temporada pasada. Un revulsivo que debía salir cuando los partidos se atascaban para ser la llave maestra que abre todas las puertas. Un perfil corpulento, fuerte y que con sus 1,94 metros de estatura se cuele en la defensa para cazar todo balón que rondase en el área rival. Y ya son tres fogonazos que han salvado al Real Madrid de un desastre catredalicio.

El primer destellazo lo dio en la mismísima primera jornada de Liga contra el Espanyol. Diez minutos en el campo y un gol para dar los tres primeros puntos de la temporada. Menos de un mes después, Espí volvería a aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. El Elche le tenía contra las cuerdas después de haberle empatado y ahí salió de nuevo Carlos para marcar el gol del triunfo en apenas tres minutos en el césped. Este sábado dio el tercer campanazo contra el Celta. Esta vez salió con más tiempo para hacer lo que mejor sabe hacer desde que llegó: resolver partidos.

Se puso en el área y en el primer balón que le llegó remató con todo y, con una pizca de suerte en el rechace, poner la calama en el Santiago Bernabéu. Tres partidos, tres goles de Carlos Espí y seis puntos gracias a él. Sin el valenciano, el Real Madrid estaría a nueve puntos del Barcelona y el campeonato estaría prácticamente decidido antes de diciembre. Sin sumar su gol salvador en Champions para remontar en Roma.

Carlos Espí sabe salvar al Real Madrid

«Es un chico que tiene una calidad en el área, un chico que tiene juego de cabeza, un chico que juega bien de espaldas, un chico que ataca bien el primer palo, el segundo palo, tiene muchísimas calidades de jugador de área. La historia del fútbol está llena de gente como él y yo creo que es decisivo sin jugar muchos minutos, pero obviamente no podríamos estar más felices con él y creo que este tipo de chico que no se embarca en historias de que tiene que jugar más. Carlos está feliz de estar en el Madrid, está evolucionando como jugador, sabe que tiene el respeto de su entrenador y de sus compañeros y también de sus aficionados del Real Madrid. Está feliz y espero tener oportunidades de darle también partidos del inicio y 90 minutos o más tiempo de juego», explicó Mourinho en rueda de prensa.

«Es un día soñado, tenía muchas ganas de hacerlo aquí, en casa, con todos los madridistas. Estoy muy contento. Daré el máximo por los madridistas y este club. Yo intento hacer lo que me pide el míster. Voy a dar el máximo y a aprovechar cada minuto que me dé. Y si puedo ayudar al equipo, mejor aún», confesó Carlos Espí después del partido. Un papel que, aunque no siempre luzca, es de esa clase de futolistas que desea tener cualquier equipo. Y lo tiene el Real Madrid. Se llama Carlos Espí: el eliminador de problemas.