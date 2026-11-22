El Real Madrid femenino logró una contundente victoria por 1-5 ante el Granada en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de Liga F. El conjunto dirigido por Pau Quesada tuvo que remontar el tanto inicial de las locales, pero terminó imponiendo su superioridad gracias a una segunda parte muy efectiva, en la que consiguió ampliar considerablemente la ventaja en el marcador.

El encuentro comenzó con dominio madridista. Las visitantes asumieron la iniciativa desde los primeros compases y buscaron generar peligro sobre la portería defendida por Laura Sánchez. Keukelaar dispuso de la primera ocasión clara en el minuto siete, aunque su disparo desde dentro del área fue detenido por la guardameta granadina. Más adelante, Eva Navarro también estuvo cerca de inaugurar el marcador con un lanzamiento que terminó estrellándose contra el palo.

Pese al buen inicio del Real Madrid, fue el Granada quien consiguió adelantarse. En el minuto 34, Raquel Gil aprovechó una acción ofensiva para conectar un remate de cabeza que sorprendió a la defensa visitante y estableció el 1-0. El tanto obligó al equipo de Pau Quesada a reaccionar para evitar marcharse al descanso por detrás en el marcador.

La respuesta madridista llegó en los últimos instantes de la primera mitad. En el minuto 45, Keukelaar aprovechó un balón largo de Andreia J. J. para superar a Laura Sánchez con una precisa vaselina y devolver la igualdad al encuentro. Cuando parecía que ambos equipos se marcharían a vestuarios con empate, Bruun apareció en el tiempo añadido para culminar la remontada con un remate de cabeza tras un centro de la futbolista neerlandesa. El 1-2 llegó en el minuto 45+6.

Tras el descanso, el Real Madrid terminó de encarrilar el triunfo. Apenas se había reanudado el juego cuando Keukelaar volvió a encontrar portería. La neerlandesa aprovechó un centro de Linda Caicedo desde la banda para firmar su segundo tanto de la tarde y establecer el 1-3 en el minuto 46.

El conjunto blanco no levantó el pie del acelerador y apenas tres minutos después amplió todavía más su ventaja. Caruso fue la encargada de marcar el cuarto gol tras aprovechar una nueva asistencia de Andreia J. J., dejando el encuentro muy complicado para el conjunto andaluz.

Con el partido prácticamente resuelto, el Real Madrid mantuvo el control del juego y continuó buscando la portería rival. La recompensa llegó en el minuto 72, cuando Athenea se incorporó a la lista de goleadoras con un potente disparo raso con la pierna derecha que estableció el definitivo 1-5.

De esta manera, el Real Madrid sumó su octavo triunfo en Liga F y cerró con buenas sensaciones una semana de competición antes del próximo parón de selecciones. Keukelaar, con un doblete, fue una de las grandes protagonistas de una goleada que confirmó la capacidad de reacción del conjunto madridista.