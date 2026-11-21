El Real Madrid brindó a Jesús de Miguel un sobrecogedor homenaje en la noche de este sábado antes del partido de la jornada 13 de Liga contra el Celta de Vigo. Un tributo enorme a la memoria del futbolista recientemente fallecido, del que formaron parte tres de sus familiares más queridos.

En primer lugar, mientras la megafonía reproducía el himno del Real Madrid, el fondo de animación del Bernabéu recordó a De Miguel sacando una imagen de su cara y también de su dorsal, además de una lona con un mensaje de pésame por su muerte: «Jesús de Miguel, descanse en paz».

Acto seguido, los jugadores del equipo blanco saltaron al terreno de juego con una camiseta con el ‘9’ de De Miguel a la espalda y se procedió a realizar ese emocionante homenaje. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Marián Mouriño, presidenta del Celta, salieron al césped acompañando a la mujer, la hermana y el padre del jugador del Tenerife.

Estos recibieron de manos de los capitanes de las tres secciones (Fede Valverde, Sergio Llull y Sandie Toletti) una camiseta enmarcada con el ‘9’ de De Miguel. Una vez entregadas, se guardó un respetuoso minuto de silencio que provocó la emoción y las lágrimas de más de un aficionado. Y, por supuesto, de la familia del jugador del Tenerife, especialmente su padre.

El colofón lo protagonizaron los 22 titulares, que se apartaron a un lado para realizar un pasillo a la familia de De Miguel, madrileño de nacimiento. Un homenaje que demuestra, una vez más, la grandeza del Real Madrid, una entidad única a la hora de reaccionar a este tipo de trágicos sucesos. Además, en su primera noche como directivo madridista, Rafa Nadal vivió todo con emoción desde el palco.