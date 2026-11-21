Rafa Nadal ha estrenado su condición de miembro de la Junta Directiva del Real Madrid en el palco de honor del Santiago Bernabéu durante el encuentro contra el Celta. El balear, habitual en las grandes citas del equipo, ha regresado al estadio con una nueva responsabilidad después de que la Asamblea General Extraordinaria ratificase su nombramiento. Una jornada especial que comenzó en Valdebebas y terminó junto al equipo de José Mourinho. Un partido en el que tuvo a su lado a su hijo mayor y a su mujer, Mery Perelló.

Nadal recibió el respaldo de 1.704 socios compromisarios, con cuatro votos en contra y cinco abstenciones, para incorporarse a la directiva que preside Florentino Pérez. Una amplia mayoría que dio paso a su primera intervención tras el nombramiento, en la que agradeció la confianza y expresó su voluntad de contribuir al futuro de la entidad. «Es una grandísima satisfacción formar parte de la Junta Directiva. Muchísimas gracias», aseguró.

Horas después, el nuevo directivo ocupó su lugar en el palco del Bernabéu para seguir el partido contra el Celta. Una imagen conocida para el madridismo, que tantas veces le ha visto apoyar al equipo desde esa zona del estadio, pero con un significado diferente. El socio de honor daba paso al directivo, en el cierre de un día en el que formalizó su incorporación a la gestión del club.

Una bienvenida junto a Florentino

La jornada había arrancado con su llegada a la Ciudad Real Madrid acompañado por Pirri. Al comienzo de la Asamblea Ordinaria, Florentino pidió permiso a los socios para que Nadal se incorporase a la mesa presidencial. El balear recibió una gran ovación y se sentó a la derecha del presidente, que posteriormente destacó sus valores y su vínculo con la entidad.

«Para nosotros, es uno de los nuestros. Es socio de honor y siente estos colores», afirmó Florentino. El presidente explicó que su incorporación supone que «una de las mayores leyendas quiere compartir con nosotros nuestro futuro» y mostró su confianza en que ayudará a construir el Real Madrid de las próximas generaciones.

Nadal respondió con un discurso en el que recordó que el club le ha acompañado durante toda su vida y asumió la exigencia de esta nueva etapa. «Soy muy consciente de la responsabilidad que esto conlleva. El Real Madrid es una marca global. Para cualquier persona, conlleva una responsabilidad infinita y así lo asumo», manifestó.

Su compromiso también incluyó una declaración de continuidad. «Quiero seguir haciendo de este club el mayor proyecto deportivo del mundo. Voy a estar aquí muchos años y quiero que las cosas sigan siendo como son: un club de éxito», señaló. Por la noche, en el palco del Bernabéu, Nadal comenzó a vivir el madridismo desde su nueva condición de directivo.