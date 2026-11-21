Vinicius ha reaccionado a la última derrota del Chelsea de Xabi Alonso. El equipo londinense ha sufrido este sábado un duro tropiezo contra el modesto Leeds United por 1-4 y, a raíz de esto, el brasileño ha tenido una comentada interacción en las redes sociales. El delantero ha dado me gusta a una publicación en la que una cuenta informaba del resultado del partido de la Premier League en el que el ex entrenador del Real Madrid ha encajado otro varapalo.

Horas más tarde, Vinicius conoció su suplencia en el Real Madrid-Celta de Vigo, primer partido que puede jugar en Liga después de cuatro de sanción tras ser expulsado contra el Villarreal. El brasileño tuvo tiempo para hacerse eco de la derrota del Chelsea, que es la tercera de los de Xabi Alonso en los cuatro últimos encuentros (Tottenham, Sunderland y Leeds).

Es conocido que la relación entre Vinicius y Xabi Alonso no fue óptima. De hecho, una de las causas de la precipitada marcha del tolosarra fue aquel cambio en el Clásico en el que el brasileño dijo textualmente: «Yo me voy del equipo. Siempre a mí». Un enfado que trajo cola y fue el detonante de la ruptura entre futbolista y entrenador.