Vinicius no juega el partido del Real Madrid ante el Celta de Vigo que se juega este sábado a las nueve de la noche en el Bernabéu. Pese a que ya no está sancionado, porque el castigo que se le puso fue de cuatro partidos y ya está cumplido, el brasileño no está en el once de Mourinho. El motivo es claro: decisión deportiva del entrenador.

Tras el parón por selecciones, en el que Vinicius marcó con Brasil cinco goles en dos partidos amistosos ante Japón y Singapur, el futbolista brasileño no es titular en este partido de Liga entre el Real Madrid y el Celta. Ya está plenamente disponible para Mourinho, pero el técnico portugués prefiere dejarle en el banquillo.

En realidad, Mourinho lo que hace es no tocar lo que funciona. Mantiene el ataque que tan buen resultado le dio antes del parón por selecciones. Es decir, son titulares Mbappé, Arda Güler y Diomande, que fueron los jugadores que funcionaron muy bien en los últimos siete partidos, todos ganados.

Así, Vinicius es suplente y estará en el banquillo a pesar de que ya no está sancionado. Cumplió los cuatro partidos de castigo por aquel agarrón de pelo en el partido ante el Villarreal. Sin embargo, Mourinho no apuesta por él y es suplente en este regreso al Bernabéu.

El Real Madrid se mide al Celta de Vigo

El Real Madrid recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, donde ahora tiene tres partidos seguidos en siete días (el martes contra el PSV en Champions y el siguiente sábado ante el Alavés en Liga) tras el parón por selecciones, el último del año.

Si gana el equipo de Mourinho, se irá a los 33 puntos e igualará en lo alto de la clasificación al Barcelona, que juega este domingo ante el Villarreal en el Camp Nou. Salvo que el Real Madrid gane por 14 goles de distancia, serán los culés los que seguirán líderes por la diferencia de goles. El Celta de Vigo, por su parte, y que el año pasado ganó en el Bernabéu, tiene 13 puntos, dos por encima de los puestos de descenso.

El once inicial del Real Madrid, con la suplencia de Vinicius, es el siguiente: Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Bernardo Silva, Bellingham; Arda Güler, Diomande y Mbappé.