Histórico. Pedro Martínez ha superado este domingo 22 de noviembre a Aíto García-Reneses como el entrenador con más partidos dirigidos en la ACB. El técnico del Real Madrid se ha convertido en el más longevo en la competición, llegando a la cifra de 1.112 encuentros. Lo ha conseguido, además, en un partido de Liga Endesa contra el primer equipo al que entrenó, el Joventut de Badalona, testigo directo de este icónico récord.

El catalán ya había igualado la marca de Aíto el pasado domingo en Vitoria, donde el Real Madrid logró la victoria contra el Baskonia por 84-98. Casualidades del destino, García-Reneses también dirigió su partido número 1.111 contra el mismo rival. Fue el 24 de mayo de 2023, su última vez al frente del Girona y de un equipo de la ACB hasta hoy.

Pedro Martínez, con 65 años, ha alcanzado este hito en el culmen de su carrera siendo entrenador del equipo más ganador de España y de Europa: el Real Madrid. Al ser nombrado antes del choque contra el Joventut, el Palacio le brindó un gran aplauso. De hecho, este domingo puede lograr otro registro redondo en caso de ganar: su victoria número 600 en la competición doméstica.

La 2026-27 es su temporada número 34 en la ACB. Casi nada. 1112 partidos que enmarcan a un histórico de los banquillos en un deporte que este domingo ha sido testigo de un hecho memorable. Pedro Martínez ya es el entrenador con más historia del baloncesto español. El catalán culmina ante el equipo de sus orígenes un recorrido que le ha llevado por hasta 12 clubes diferentes, récord que comparte con Luis Casimiro: Joventut, Manresa, Baloncesto Salamanca, Granada, Ourense, Gran Canaria, Baskonia, Estudiantes, Girona, Málaga, Valencia Basket y, finalmente, Real Madrid.

En su palmarés sobresalen, además de la Copa Korac conquistada con el conjunto badalonés en 1990, las dos Ligas conseguidas con el Valencia (2017 y 2026), dos Supercopas, una con el TAU Cerámica y otra nuevamente como taronja (2005 y 2025). La dimensión de la cifra récord se aprecia mejor viendo a sus perseguidores en el ranking: tras Pedro Martínez y Aíto García-Reneses aparecen Luis Casimiro con 824 partidos, Txus Vidorreta con 749 y Manel Comas con 745.

«Siempre ha sido una persona a la que he admirado mucho. Por cómo jugaban sus equipos, por su personalidad, por cómo dirigía… También decir que él, antes de que existiera la ACB, dirigió muchísimos partidos y su carrera es impresionante porque también empezó muy joven», reconocía esta semana Pedro Martínez acerca de Aíto García-Reneses, uno de sus maestros en el baloncesto. «No creo que los supere, o al menos que yo lo vea», confesó el catalán en DAZN antes del duelo en el Palacio.