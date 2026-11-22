El Real Madrid tuvo que sudar la gota gorda hasta la última posesión para imponerse al Joventut de Badalona y evitar su tercera derrota consecutiva. Todas en una semana que hubiera sido catastrófica de no ser por una canasta decisiva de Andrés Feliz, una vez más, a falta de 17 segundos. El dominicano terminó con 23 puntos (6/8 en tiros y 22 de valoración), 10 de ellos en un último cuarto en el que los blancos tuvieron que sobreponerse a un Ricky Rubio legendario (19 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias y 30 créditos y 3 triples en ese tramo) para ganar el partido y sumar su novena victoria en la Liga Endesa. Esquivó al final su primer tropiezo y Pedro Martínez celebró su récord de longevidad en la ACB (1.112 encuentros, superando a Aíto García Reneses) con su triunfo número 600 como entrenador.

«Sacamos energía de donde no tenemos», afirmaba Feliz al final de un encuentro que dejó a las claras el estado actual del Real Madrid, que, pese a las adversidades, no descuida la competición doméstica y combate hasta su último aliento casi siempre, salvo excepciones como la derrota del viernes en Atenas.

Al Real Madrid le tocaba hacer borrón y cuenta nueva. Después de dos derrotas dolorosas en la Euroliga, sobre todo por cómo se produjeron más allá de la situación en la tabla, los de Pedro Martínez necesitaban medicina de Palacio para recuperar confianza. Salieron a la pista con el planteamiento de recuperar algunas de sus señas de identidad y con dos descartes: Chuma Okeke por una contractura en la espalda y Nick Smith Jr. por decisión técnica. Segunda ausencia consecutiva en Liga del ex de Los Angeles Lakers.

El inicio fue inmejorable, doblando al final del primer cuarto la anotación del Joventut (26-13), rival que llegaba en horas bajas al Palacio (balance de 3-5) y afinando puntería desde el triple: 6/8. Los blancos dominaban a placer con +15 en el marcador, pero los cinco minutos previos al descanso fueron fatídicos. Los de Dani Miret, a hombros de Yannick Kraag, Álex Reyes y un Ante Tomic que reaparecía después de ocho meses de lesión, miraron de tú a tú al Real Madrid con un parcial de 4-17 (41-39 al final de la primera parte).

Tiempo para la reflexión en el descanso dentro de la caseta blanca y de homenaje en la pista. Al mítico Lolo Sainz, ex jugador del Real Madrid y mítico entrenador de los dos equipos que se enfrentaban este domingo. Contó con el atractivo de un Palacio que registró una buena entrada, la mejor este curso en Liga (9.372 espectadores). Y con Rafa Nadal, presente tras ser ratificado como miembro de la Junta Directiva. El de Manacor aplaudía de pie al reconocimiento en vida a una de las mayores leyendas de la sección.

Un ida y vuelta constante

Eso sí, los aprietos no cesarían para los blancos en la reaudación. Se vieron por primera vez abajo en el marcador con la aparición del tándem que formaban Nico Laprovíttola (17 puntos y 15 de valoración) y Ricky, pero rápidamente recuperaron el mando con un parcial de 11-0 con Edy Tavares, Feliz y Sergio Llull al frente de las operaciones. Un tira y afloja que se mantuvo porque el Joventut no estaba dispuesto a arrojar la toalla.

Había un dato que también explicaba por qué estaba ahí peleándole la victoria a todo un Real Madrid, y es que el equipo blanco se estaba desangrando con las pérdidas (16 entonces) y los de Badalona sólo habían perdido dos balones (al final fue de 19-7). Eso, alcanzada la media hora, se tradujo en un 59-62. Joventut encaraba por delante en el último cuarto gracias a un triplazo de Rubio… y Emir Sulejmanovic, Simon Birgander y Kraag. Capitales para Miret.

Y, cómo no, Laprovíttola. Dos triples seguidos del argentino dieron la máxima a los badaloneses (66-73) y activaron al Real Madrid, que respondió con parcial de 10-0 y otros dos de Timothé Luwawu-Cabarrot (metió cuatro en siete intentos para 12 tantos). Los veteranos del cuadro catalán mantuvieron en alerta a los blancos casi hasta el final, pero fue un ex del Joventut, Feliz, quien pudo haber sentenciado a falta de dos minutos de no ser por la enésima resurrección de los de Miret.

Feliz devuelve la sonrisa al Real Madrid

Desde la segunda canasta seguida del dominicano, siete puntos seguidos de Ricky Rubio, sin fallo y con rebote defensivo y triple decisivos. El Joventut volvía a estar arriba a 1:10 y Pedro Martínez lo detenía (87-88). Apareció su salvador más fiel, un Feliz que negaba el triunfo a un heroico visitante, el que pisó el fortín madridista con más argumentos este curso liguero.