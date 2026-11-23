Santiago Cañizares se ha pronunciado sobre la comparación entre Carlos Espí y Joselu después de que el ex delantero del Levante diera al Real Madrid los tres puntos en el partido ante el Celta. El delantero volvió a resolver un partido entrando desde el banquillo, tal y como lo hizo en su día contra el Espanyol, Elche y Roma. El valenciano se ha convertido en un especialista para un José Mourinho que se ha rendido a su rendimiento en las últimas ruedas de prensa.

Carlos Espí es uno de los hombres de moda en el Real Madrid a pesar de que apenas ha disputado 62 minutos en lo que va de temporada. En esta hora de juego, al delantero le ha bastado para anotar tantos decisivos ante el Espanyol en la primera jornada de Liga, después de rescatar al conjunto blanco con un gol en el último minuto contra el Elche y también en Champions League ante la Roma. Incluso pudo empatar en la derrota ante el Real Betis, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego.

En total, Carlos Espí ha anotado cuatro goles en los 12 partidos en los que ha intervenido durante esta temporada. El último, ante un Celta de Vigo donde sólo necesitó 11 minutos para hacer el tanto de la victoria del Real Madrid. El valenciano remató de cabeza un buen centro de Vinicius; Radu la despejó como pudo y el rechace lo cogió el madridista para enviar el balón al fondo de la red y dar los tres puntos al equipo de José Mourinho.

Cañizares habla sobre Espí y Joselu

Y lógicamente, las comparaciones han ido a Joselu cuando se habla del gran aporte de Carlos Espí. El Real Madrid necesita de un jugador de estas características para sobreponerse a las defensas cerradas y en el valenciano ha encontrado un sustituto perfecto a Joselu, que en la 2023-2024 fue un buen arma para el Real Madrid de Ancelotti, que acabó campeón de Liga y de la Champions League.

En aquella temporada, Joselu participó en 49 partidos en los que disputó 2.097 minutos, anotando nada menos que 17 goles, siendo recordado el doblete que anotó para remontar al Bayer de Múnich en la vuelta de semifinales disputada en el Bernabéu y que le valió el pase a la final a los de Carlo Ancelotti.

Sobre la comparación entre ambos, se mojó Santi Cañizares en la retransmisión del Real Madrid-Celta el pasado sábado. «Lo habéis comparado con Joselu; para mí es mucho mejor que Joselu», dijo el ex portero del Real Madrid. «Es una cosa de locos», dijo el comentarista, que dejó claro que: «Es un eliminador de problemas. Que juegue es lo peor que te puede pasar como rival».