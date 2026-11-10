La petición de Carlos Espí en su presentación con el Real Madrid: «Por favor, a mis abuelas sí»

Carlos Espí tenía claro quién quería que estuviera a su lado el día de su presentación con el Real Madrid. Sus amigos también querían acompañarle, pero le dijeron que por protocolo no podrían estar allí. Entonces hizo una petición. «Por favor, a mis abuelas sí», recuerda el delantero en OKDIARIO. Las dos le habían dicho que querían viajar desde Valencia para compartir aquel día con él. Una tiene 93 años. Espí pidió que las dejaran entrar y se hizo con ellas la foto que todavía lleva de fondo de pantalla.

La escena se repitió en Mestalla. Cuando volvió a Valencia para jugar con el Real Madrid, Espí insistió en que sus abuelas estuvieran en la grada. El partido terminó tarde, pero las dos se quedaron hasta el final. Él quería acercarse a saludarlas y hacerse otra foto con ellas. «Quería mi foto y así la tengo», cuenta. También espera que puedan volver a verle jugar cuando el Real Madrid regrese a Valencia en mayo.

La foto de su presentación ya tiene un sitio en casa de sus abuelas. Según cree el delantero, ellas la han impreso y enmarcado. Él, de momento, sólo la guarda en el móvil, aunque también quiere ponerla en un cuadro. Y cuando en el test de OKDIARIO le preguntan quién le canta más las cuarenta, Mourinho o ellas, responde sin dudar: «Mis abuelas».