Pocos calificativos quedan ya para describir a Thibaut Courtois y la importancia que sigue teniendo en el Real Madrid. En un equipo en el que las portadas se las llevan jugadores como Bellingham, Mbappé, Vinicius, Diomande y compañía, en la retaguardia emerge la clave de que el conjunto de Mourinho suma ocho victorias consecutivas. Una racha que no solo proviene del fuego que hay en la delantera, sino del cerrojo que ha acostumbrado a echar el portero belga en cada partido. Ante el Celta, volvió a ser clave en el triunfo, y es que le viene como anillo al dedo usar la expresión ‘El mejor ataque es una buena defensa’.

Ya sea en finales de Champions o jugando una jornada de Liga, la concentración de Courtois siempre está al 100%. Nada pudo hacer en el gol de Pablo Durán ante el desbarajuste que vio en la defensa. Pero siempre que depende de él, responde… responde con garantía de éxito. El sábado sacó dos manos heroicas. De hecho, una de ellas acabó en el gol de empate de Bellingham.

«La primera parada creo que viene en una situación de uno contra uno y tuve que estar rápido. Quería anticipar un poco el tiro y el pase raso. Creo que ahí anticipé bien y me hice muy grande. Y la segunda, cuando le ves corriendo para chutar, yo sabía que tenía un buen tiro y que tenía que empujarme mucho porque el balón cada vez iba más lejos. Justo la podía parar y apenas 30 segundos después, empatamos. Así que dos paradas importantes y estoy contento. Para eso estoy», comentó Courtois después del partido.

Y es que Mourinho no tiene ninguna duda de que el belga, si no es el jugador más importante, muy poco le falta: «Es el mejor portero del mundo. Yo creo que solo Lev Yashin ha ganado un Balón de Oro. La historia del fútbol sin un portero Balón de Oro es lo que es. La gente valora más al jugador más ofensivo. Pero yo no tengo dudas de que él es el mejor portero del mundo. Desde hace unos años es el mejor. Había un entrenador muy famoso en Portugal en los años 70 que dijo a un portero: ‘Tú eres el mejor portero de Europa’. Y le dice: ‘¿por qué no juego?’. ‘Porque el otro es el mejor del mundo’. Y es un poco así con Lunin», comentó el entrenador portugués en rueda de prensa.

Los números no engañan: no hay nadie como Courtois

Más allá de las innumerables fotos que tiene Courtois en el ‘museo’ del Santiago Bernabéu, detrás hay mucho trabajo por mantener el ritmo y ser un salvador habitual del Real Madrid. A sus 34 años y recién renovado hasta 2028, en el club blanco quieren que siga muchos años más. Los números son de extraterrestre: el 75% de los disparos que recibe los para. Un dato que explica cómo los merengues mantienen una buena dinámica pese a las dificultades que han tenido en varias ocasiones.

Es cierto que tampoco ha jugado todos los partidos de la temporada. Únicamente el Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou donde Lunin se visitó de él para hacer honor a la racha en la portería blanca. 71 remates a puerta y 54 los ha parado. Si los dividimos en Liga y Champions, Courtois tiene un 77,8% de éxito en atajadas y el 73,1% respectivamente.

Tan sólo el Real Madrid ha perdido dos partidos en lo que va de temporada: Betis y Atlético. En el resto, pleno de triunfos. A tres puntos del Barcelona y colíderes en la Copa de Europa. Y gran parte del reconocimiento se lo merece Courtois, que hace el trabajo silencioso para sostener los cimientos de un equipo que vuelve a soñar a lo grande.