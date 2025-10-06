Así es Thibaut Courtois: edad, altura, quién es su esposa, hijos y qué le pasó con De Bruyne

Thibaut Courtois, con su esfuerzo, dedicación y trabajo, se ha convertido en uno de los mejores porteros del mundo. Desde su llegada al Real Madrid, el belga ha sido una pieza clave para cumplir con los objetivos marcados al inicio de sus respectivas temporadas y ha ayudado al club para incrementar su leyenda en el mundo del fútbol.

Cuántos años tiene y cuánto mide Courtois

El jugador nacido en Bree hace 33 años, es decir, el 11 de mayo de 1992, gracias a su grandes cualidades y envergadura (mide exactamente dos metros de longitud) se ha colocado a la altura de los mejores porteros de la historia. Sus impecables actuaciones en las distintas competiciones que disputa el club blanco han servido para llevar al Real Madrid a lo más alto y conquistar títulos tanto a nivel nacional como internacional, como es el caso del Campeonato Nacional de Liga, la Copa del Rey, la Champions League o el Mundialito de Clubes, entre otros.

Vaya partidito te has marcado Thibu 💚 pic.twitter.com/N0J2RPubW2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 22, 2025

En qué equipos ha jugado Thibaut Courtois

Desde muy temprana edad, Courtois se consolidó como uno de los mejores porteros de Bélgica. El Genk, equipo del país, se posicionó líder en la carrera por hacerse con sus servicios y lo firmó definitivamente en el pasado año 2008, donde estuvo un total de tres temporadas antes de recalar en el Atlético de Madrid en forma de cesión.

En el verano del 2011, el club colchonero estuvo muy cerca de firmar al de Bree en propiedad, pero el Chelsea se le adelantó en la negociación y acabó contratando a Thibaut, que tal y como hemos recalcado fue cedido al conjunto madrileño durante tres temporadas antes de volver a Londres. Tras su vuelta al Chelsea, en los ‘blues’ permaneció un total de cuatro campañas, del 2014 al 2018, antes de que el Real Madrid pusiera el foco en él y lo fichara por un montante económico de 40 millones de euros en el verano del 2018. A partir de ahí, se ha convertido en uno de las piezas más importantes del club blanco tras sumar un total de 635 partidos vistiendo la elástica del Real Madrid.

Cuánto cobra Courtois

Thibaut Courtois, actualmente, se encuentra posicionado en el octavo escalón del club en cuanto a salario, con un contrato de 15 millones de euros por temporada. Kylian Mbappé, con 31 millones, es el futbolista que más cobra en la disciplina blanca, mientras que David Alaba y Vinícius Júnior, con 22 y 20 millones respectivamente, cierran el podio de mejores pagados de la plantilla.

Quién es la esposa y cuántos hijos tiene Thibaut Courtois

Thibaut Courtois, actualmente, posee una relación con la israelí Mishel Gerzig. Ambos se conocieron en redes sociales, en el momento donde el belga reaccionó a una foto de la modelo junto a su perro. Desde ese instante, fue un flechazo y comenzaron a salir juntos en el 2021, oficializándose su relación dos años más tarde, en 2023, después de acudir juntos a una boda en el Château de la Croix des Gardes en Cannes. El portero del Real Madrid y Mishel tienen una hija en común, Elli, la cual nació el pasado marzo del 2024, convirtiéndose en el tercer hijo de Thibaut, junto a Adriana, de 8 años, y Nicolás, de 6, que fueron fruto de su relación pasada.

Cómo es su relación con De Bruyne

La relación actual entre Kevin De Bruyne, jugador del Napoles, y Thibaut Courtois está completamente rota. ¿Cuál fue el motivo? una infidelidad entre la expareja de Bruyne, Caroline Lijnen, y el guardameta belga en 2013. Este acto supuso una traición para el centrocampista, y que rápidamente se hizo público provocando una conmoción en el mundo del fútbol, y lo que originó que la relación entre ambos protagonistas acabase totalmente rota.