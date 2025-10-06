El Real Madrid se marcha al segundo parón de selecciones con el liderato en Liga y recuperando las buenas sensaciones tras la debacle en el derbi. La victoria de los de Xabi Alonso ante el Villarreal y la derrota del Barcelona en Sevilla han devuelto a los blancos a lo alto de la tabla una jornada después. Lo clasificatorio no es la única nota positiva para el Real Madrid en estas dos semanas de parón. Varios jugadores de la plantilla descansarán en Valdebebas y evitarán el riesgo de una posible lesión con sus combinados nacionales.

La ausencia de Tchouaméni con la selección francesa en este parón era conocida desde hace semanas. El mediocampista se pierde por sanción los dos próximos encuentros de los bleus, motivo por el que no ha sido incluido en una lista que sí cuenta con la presencia de Camavinga y tiene la duda de un Kylian Mbappé que será examinado por los servicios médicos franceses tras sufrir un ligero esguince en su tobillo derecho en el partido ante el Villarreal.

Tchouméni, que ha sido titular en nueve de los diez partidos del Real Madrid esta temporada, tendrá la compañía en Valdebebas de su socio habitual en la medular merengue. Fede Valverde tampoco viajará con su selección, Uruguay. Marcelo Bielsa ha decidido dar descanso al ‘pajarito’ en los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán. El charrúa apunta a ocupar el lateral derecho blanco tras la vuelta del parón, a la espera del regreso de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal; que seguirán con su recuperación en Madrid.

Al igual que el lesionado Trent, Jude Bellingham tampoco estará con Inglaterra. El seleccionador Thomas Tuchel no ha contado con el ‘5’ del Real Madrid, recién recuperado de su operación en el hombro izquierdo. En cuanto a la Brasil que dirige Carlo Ancelotti, en esta ocasión el ex técnico madridista sí ha convocado a los futbolistas de su ex equipo. Vinicius Junior, Rodrygo y Militao estarán con los cariocas, a diferencia de un Endrick que no ha debutado con Xabi Alonso.

Los españoles del Real Madrid suponen una parte importante de los efectivos con los que contará el técnico en el parón. Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Dani Ceballos y el lesionado Dani Carvajal son los jugadores del primer equipo que permanecerán en Valdebebas.

Los internacionales del Real Madrid

La ausencia de varios jugadores habituales con sus selecciones deja la cifra de internacionales del Real Madrid en este parón en 12. Un número por debajo de lo habitual. Courtois (Bélgica), Lunin (Ucrania), Huijsen (España), Alaba (Austria), Militao, Vinicius y Rodrygo (Brasil), Camavinga y Mbappé (Francia), Güler (Turquía), Brahim (Marruecos) y Gonzalo (España Sub-21) conforman este grupo de futbolistas.