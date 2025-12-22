Vinicius busca una vía de escape

Vinicius Jr salió apresuradamente de Madrid tras el último partido de 2025. El brasileño culminó ante el Sevilla un año para olvidar siendo pitado por el estadio Bernabéu tras ser sustituido. El jugador se marchó a Dubai a pasar las vacaciones invernales en un momento clave en su carrera deportiva y con muchas incógnitas por resolver.

El delantero termina contrato en junio de 2027 y todavía no ha querido aceptar la propuesta de renovación que tiene sobre la mesa desde hace meses por parte del Real Madrid. Paradójicamente el rendimiento de Vinicius ha ido menguando desde que decidió no estampar su firma y para muestra un botón: 14 partidos sin marcar con la camiseta madridista.

Vinicius tiene que pensar largo y tendido sobre su carrera deportiva y en cómo su fútbol ha declinado en este 2025. Mientras Kylian Mbappé se ha erigido en el líder natural del Real Madrid tras igualar a Cristiano Ronaldo con la mejor marca goleadora (59 tantos) en año natural con la elástica blanca, el brasileño ha tenido un papel más que discreto con actor secundario.

El jugador no se ha sabido amoldar a un rol secundario y ha pagado su frustración especialmente con un Xabi Alonso al que afeó el gesto tras ser sustituido en el Clásico. Vinicius perdió ese día una buena parte del apoyo que había conseguido por parte del madridismo durante todos estos años de entrega y que quizá tocó su cénit cuando el club se plantó contra la UEFA y France Football por no ganar el Balón de Oro 2024.

Ahora Vinicius está muy lejos de esas conversaciones por culpa de un rendimiento deportivo que no se adecúa al futbolista que enamoró en su día a un Bernabéu que ahora le exige más. Es precisamente el templo madridista el que quizá pueda marcar un punto de inflexión en el futuro de un brasileño que ahora se siente señalado.

Vinicius, reflexión lejos de Madrid

El delantero, por lo pronto, ha decidido marcar distancias y marcharse a Dubai para desconectar de todo tipo de informaciones relacionadas con su rendimiento y su futuro. Vinicius ya sabe que no es el favorito de la parroquia madridista y que para recuperar su estatus pasado deberá empezar por mejorar en el campo.

A favor tiene que tanto el Real Madrid como la selección brasileña están deseando volver a ver a aquel jugador desequilibrante, que lo intentaba los 90 minutos y que no tenía discusión como el mejor extremo zurdo del mundo. Vinicius está en año de Mundial y sabe que en lo que resta de temporada gran parte de su futuro estará en juego.

De volver a ser quien fue el Bernabéu le regalará nuevamente su cariño y su admiración como ya pasó con otros grandes que fueron pitados como Zinedine Zidane o Cristiano Ronaldo. Si Vinicius continúa con su espiral decadente puede hasta que su odiado banquillo termine siendo destino final. Sólo hay que ver el nivel que Rodrygo está exhibiendo en las últimas fechas para saber que el Real Madrid no espera a nadie y que el club no vive de las rentas del pasado.