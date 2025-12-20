El Bernabéu vuelve a señalar a Vinicius: suma 14 partidos sin marcar y se lleva una gran pitada al ser cambiado

Vinicius volvió a ser señalado por la afición en el Real Madrid-Sevilla. En un partido malísimo delos blancos, que sufrieron para ganar a un conjunto hispalense que se quedó con uno menos en la segunda parte, el brasileño fue uno de los que la afición pitó. Cuando fue sustituido en el minuto 83, buena parte de la grada del Santiago Bernabéu pitó al futbolista brasileño.

El partido de Vinicius había sido de lo más discreto. Los blancos iban en ese momento ganando por la mínima por un gol a balón parado. El peso del ataque, sobre todo, lo había llevado Rodrygo, mientras que los registros de Vinicius no habían sido nada buenos. Un disparo entre palos había realizado el astro canarinho en ese tiempo, sin tener apenas incidencia en el juego del equipo.

La imagen que estaban dando sobre el césped era malísima, lo que derivó en que la afición del Bernabéu, al ser sustituido, le pitó. No fue la mejor actuación de Vinicius ni del equipo, que sigue dando muestras preocupantes en lo que a fútbol se refiere. Y la afición explotó. Pitaron en varios momentos del partido y uno de ellos fue cuando Vini se marchaba del terreno de juego, siendo cambiado por Gonzalo.