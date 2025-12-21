Rodrygo recupera la sonrisa para el Real Madrid

Rodrygo Goes está de vuelta en el Real Madrid. Su rendimiento durante los últimos partidos del equipo blanco, la mayoría desde el once titular, está siendo bastante positivo. Está demostrando que ha recuperado su confianza con balón y ya van varios partidos en los que está siendo el mejor futbolista madridista sobre el césped.

El rendimiento de Rodrygo en las últimas jornadas del Real Madrid, tanto en Liga como en Champions, en un momento muy bajo en lo colectivo, supera al de sus compañeros de ataque. Mbappé sigue marcando, pero no está en su mejor momento. Su nivel contra el Sevilla estuvo muy alejado de lo que acostumbra. Y Vinicius parece que se ha cambiado el rol con su compatriota y lleva 14 de partidos sin marcar. Muy alejado de su nivel.

Rodrygo ha sido titular en tres de los últimos cuatro partidos con el Real Madrid. Solamente esperó su momento en el banquillo ante el Talavera por descanso, y aun así tuvo casi media hora de juego al final. Contra el City marcó un gol y fue el mejor de su equipo. En ataque y jugando por dentro. Hasta Guardiola se rindió en elogios hacia él. Y frente al Alavés marcó el gol de la victoria llegando como ‘9’. Podemos decir que está sacando la cara por el equipo.

Está en el mejor momento de la temporada el brasileño. E incluso su mejor momento de todo el 2025, que no estaba siendo nada positivo para él. Frente al Sevilla volvió a salir de inicio y es que la sensación que da es que se ha ganado la confianza total de Xabi Alonso. Fue el jugador más participativo del ataque blanco ante el cuadro hispalense y el que más daño le hizo al rival.

Rodrygo recupera su sonrisa y «adelanta» a Vinicius

De sus botas salió el 1-0 con un centro perfecto desde la derecha directo a la cabeza de Jude Bellingham. Y en sus botas nació el segundo también. Un tanto que tiene un contexto que dejó señalado a Vinicius. En el minuto 83, Xabi decidió sacar a Gonzalo y todo el mundo esperaba ver el ’11’ en la tablilla. Pero es que estaba siendo el mejor.

Xabi Alonso decidió retirar del campo a Vinicius y el brasileño se llevó la gran pitada de la noche de un Bernabéu que siempre es soberano y que le volvió a señalar. El momento del ‘7’ blanco es bajísimo y acumula 14 partidos sin marcar un gol. No le salen las cosas, parece apático en muchos momentos y Rodrygo le ha comido la tostada.

El Real Madrid recupera a uno de sus talentos

Xabi dejó en el campo a Rodrygo, lo puso en la izquierda y en menos de tres minutos sentenció el partido en una jugada individual que volvió a señalar a Vinicius. Encaró, se metió en el área y provocó un penalti claro que a la postre significó el 2-0 definitivo en el Bernabéu. Rodrygo ha recuperado su sonrisa en el Real Madrid y también su mejor nivel.