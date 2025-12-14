Rodrygo Goes ha puesto el broche de oro a su semana fantástica. Llevaba mucho tiempo sin marcar y en una semana ha puesto fin a su sequía en Champions y en Liga. El brasileño marcó el 1-0 contra el Manchester City el miércoles pasado y este domingo ha vuelto a ver portería contra el Alavés, con un gol salvador que daba la victoria al Real Madrid en Mendizorroza.

Era el 1-2 definitivo después de que los locales hubieran igualado el marcador minutos antes. 34 partidos después, el crack brasileño vuelve a sonreír en Liga. No marcaba desde el 19 de enero de 2025 ante Las Palmas en el Santiago Bernabéu, donde anotó el 4-1 definitivo. Venía motivado tras volver a marcar frente a un gigante como el Manchester City de Pep Guardiola. Pese a que le costó un poco al principio, el delantero madridista lo buscó hasta conseguir su objetivo.

Si algo tiene Rodrygo, además de su enorme calidad, es que no se rinde. Ha pasado por un momento muy complicado estos meses. Un delantero vive del gol y el brasileño lo buscaba cada vez que saltaba al campo, aunque no saliera. Se dejaba la piel por esta camiseta cuando le tocaba jugar. Han sido meses delicados, pero por fin empieza a ver la luz al final del túnel con dos goles en dos partidos.

El internacional brasileño ha firmado su mejor semana de la temporada. Xabi Alonso se deshizo en elogios hacia él tras el partido ante el City: «Me alegro mucho por Rodrygo. El gol ha sido consecuencia de las cosas que ha hecho bien. Ha sido desequilibrante, ha jugado excelente y estoy contento por él. Es una de las buenísimas noticias de hoy, el verle con esa calidad individual y ese desborde. Además, ha marcado ese gol que para él era importante», afirmó.

Le faltaba romper su sequía en Liga y lo hizo. Otro objetivo tachado para el delantero brasileño, que poco a poco está empezando a recuperar aquella versión que le hizo brillar con Carlo Ancelotti. No fue un inicio fácil para Rodrygo, contando con pocos minutos en el inicio de la era Xabi. Pero él ha seguido trabajando para luchar por un puesto y ahora suma dos partidos consecutivos como titular, y en ambos ha respondido con gol.

El abrazo con Xabi

A veces un gesto vale más que mil palabras. Ese fue el caso del abrazo de Rodrygo con Xabi Alonso contra el City. Ese abrazo era el símbolo de la unión entre jugador y entrenador, y el agradecimiento de un jugador que no lo ha pasado bien estos meses a un técnico que ha seguido confiando en él y dándole minutos, aunque fuera con cuentagotas.

Rodrygo culmina en Mendizorroza su semana fantástica con un nuevo gol, el primero de este año en Liga. Esta es una de las noticias más positivas de la noche. El MVP se lo llevó Mbappé, pero perfectamente se lo pudo llevar el brasileño porque el gol del francés es gracias al trabajado defensivo del 11, que roba el balón y provoca la contra del Real Madrid. Se ha quitado otro peso de encima con este tanto y la mochila del atacante ya pesa menos.