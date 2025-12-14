La mitad de Mbappé y el regreso de Rodrygo es suficiente. Así ganó el Real Madrid en Mendizorroza, donde el equipo de Xabi Alonso, de momento, parece que seguirá siendo así tras estos tres puntos, se agarró a la calidad del francés para sacar un encuentro tremendamente complejo por la situación que rodea al equipo blanco adelante.

Mbappé forzó para jugar en Mendizorroza. No está bien y no era lo aconsejable, pero lo hizo por el bien de unos compañeros que sin él son mucho menos. Su rodilla derecha no está bien y se resintió desde que empezó el partido, cuando se le vio algo renqueante. Y es que la semana del galo no ha sido para nada sencilla. Desde que se hiciera daño contra el Celta, ha estado entre algodones, por no decir que está lesionado. No entrenó el lunes, tampoco el martes y no pudo jugar contra el City el miércoles. Esa misma mañana, cuando su presencia en la convocatoria estaba en el aire, abandonó Valdebebas para someterse a pruebas médicas en la rodilla. El resultado dejó claro que jugar esa noche era un riesgo demasiado elevado. El equipo descansó el jueves y el francés no se entrenó el viernes. Sí lo hizo el sábado, con molestias visibles. Y jugó en Vitoria, marcando la diferencia. Es lo que tiene ser uno de los mejores jugadores del planeta.

Con este gol, Mbappé no solo le dio los tres puntos al Real Madrid, sino que mantiene vivos dos objetivos individuales. Uno, la lucha por la Bota de Oro, donde suma las mismas dianas que Haaland y una menos que Kane. Y, al mismo tiempo, con 56 tantos en este 2025, está a solo tres de igualar el mejor año goleador de Cristiano Ronaldo en el conjunto blanco, que data de 2013.

Por otro lado, Rodrygo es una buenísima noticia para este Real Madrid. El brasileño se quitó una mochila el pasado miércoles haciéndole un gol al City y frente al Alavés apareció en el tramo final para aprovechar un buen pase de Vinicius y devolver la ventaja a los madridistas.

Valdepeñas supera el examen

Junto a Mbappé y los milagros de Courtois, que siempre aparecen, Valdepeñas fue la gran noticia del Real Madrid en su visita a Mendizorroza. Si bien es cierto que empezó algo tímido, cosas de las primeras veces, con el paso de los minutos fue creciendo dentro del terreno de juego. Un jugador que enamora a todos y muy a tener en cuenta para el futuro.

Xabi salió con todo

Por primera vez desde que Xabi Alonso es entrenador del Real Madrid, apostó en una alineación de inicio por los cuatro. Es decir, por Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé. El vasco se la jugaba y quiso poner todo lo que tenía en el verde desde el primer minuto.

Transparente Güler

El turco es incapaz de dominar los partidos. Se esconde, no se ofrece y desaparece. Nadie duda de su calidad, que la tiene, pero en estos momentos está muy lejos de poder ser el jugador encargado de ser el cerebro del Real Madrid. No le da el nivel… por ahora.

Las notas del Real Madrid