Rachad Fettal, la estrella ofensiva del Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa, ha confirmado este martes a través de sus redes sociales que ha recaído por tercera vez de su lesión muscular. La misma que le tuvo cuatro meses retirado de los terrenos de juego hasta el pasado domingo. Jugó media hora, marcó un gol decisivo y se ha vuelto lesionar. Podría estar otros dos meses más fuera.

La mala suerte con las lesiones persigue al Real Madrid Castilla. Pero sobre todo persigue a Rachad Fettal. El delantero madridista aterrizó en el primer filial blanco el pasado verano como la gran estrella para el ataque de Arbeloa y arrancó la pretemporada y las primeras jornadas del curso a tope. No paraba de marcar.

Pero una lesión muscular le hizo parar. Y el tiempo de baja fue muy largo. Hasta cuatro meses de lesión por una recaída en la misma zona antes de volver. Reapareció el pasado domingo contra el Arenteiro en el Di Stéfano. Jugó media hora, Arbeloa le abrazó antes de pisar el césped y marcó el 1-0 decisivo para ganar el cuadro gallego. Pero en ese mismo rato sobre el verde se volvió a lesionar en la misma zona y ahora debe parar.

«Fue un regreso bonito, pero a los pocos minutos de entrar Dios puso otra piedra en mi camino que debo superar. Es una pena que después de todo el trabajo hecho por mí, por el cuerpo técnico y médico del Real Madrid vuelva a caer una tercera vez, pero es lo que hay y toca afrontarlo otra vez más y salir de ello lo más fuerte posible», comenzó señalando Rachad Fettal en sus redes sociales.

«Quiero agradecer a compañeros y afición por el apoyo que siempre tuve en estos momentos tan difíciles para mí, a nadie le gusta estar fuera y menos a mí que tengo todas las ganas de ayudar al equipo y demostrar mi fútbol en el mejor equipo del mundo», añadió el atacante del Castilla con gran tristeza en este mensaje.

Un palo muy duro para un Rachad Fettal que ya pensaba que estaba de vuelta y ahora debe empezar de cero. Y un gran revés para el Castilla de Arbeloa que vuelve a perder a su gran perla ofensiva para los próximos meses del campeonato.