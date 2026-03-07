El Castilla rasca un punto en el minuto 84 tras dejarse remontar por el Arenteiro

El Real Madrid Castilla no pudo conseguir la victoria en su visita al caliente campo de Espiñedo, hogar del Arenteiro (Orense), en un encuentro donde los chicos de Julián López de Lerma se adelantaron en el marcador. Los locales hicieron lo más complicado, que era remontar, para finalmente no ser capaces de aguantar la renta tras un golazo de cabeza anotado por Roberto Martín en el minuto 84.

84′ GOLAZOOOOOOOO ROBERTO MARTÍN!!!! Assist by Alexis Ciria. ARENTEIRA 2-2 CASTILLA! pic.twitter.com/qq3J44iPHe — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 7, 2026

El partido se paró en el minuto 89 después de que uno de los aficionados en la grada agrediese a uno de los linieres del partido con el lanzamiento de una lata de cerveza. El árbitro González Sánchez paró el duelo con el marcador igualado a dos goles, mandó a los jugadores a vestuarios 10 minutos y en la reanudación ya no se volvió a mover el marcador en lo que restaba de encuentro.

El Castilla se coloca con 39 puntos en la clasificación luchando por un puesto de Play-Offs de ascenso a Segunda, mientras que el Arenteiro sigue inmerso en su crisis de resultados sumando 25 puntos en 27 jornadas para estar en una de las posiciones que dan acceso a la Segunda RFEF.

De haber ganado, el Castilla habría accedido a la tercera posición de la clasificación de la categoría, pero este empate les relega a la octava posición empatado con hasta tres equipos más. El equipo de Julián López de Lerma tuvo en Mario Rivas y Roberto Martín a sus goleadores.

El filial del Real Madrid pudo utilizar a algunos de los jugadores que estuvieron presentes en el banquillo de Balaídos como Cestero, Lamine Fati o Diego Aguardo. El equipo se inspiró en sus mayores para no dejar de creer y conseguir un gol en los últimos minutos que supuso el empate y que les permite soñar con el ascenso. Los blancos seguirán su periplo gallego la próxima jornada visitando el campo del Lugo.