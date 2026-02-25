Yáñez mete al Real Madrid en los cuartos de la Youth League

El Real Madrid ya está en cuartos de la Youth League tras superar al Chelsea en octavos. Un gol de Daniel Yáñez en el minuto 9 de partido fue suficiente para derribar a los londinenses. El resultado pudo ser mayor, pero finalmente vencieron los blancos por la mínima y se enfrentarán al Sporting de Lisboa en la próxima ronda, después de que los portugueses vencieran por 0-1 al Eintracht de Frankfurt.

No era un partido fácil, pero los pupilos de Álvaro López salieron lanzados y muy concentrados al partido en el Di Stéfano. En el minuto 3, Ciria adelantaba al Real Madrid juvenil en el encuentro, aunque el gol sería anulado por fuera de juego claro del delantero. Pero eso no influiría en exceso, porque sólo seis minutos después, en el 9, Yáñez perforaba la meta rival para, ahora sí, hacer el 1-0 en el encuentro.

El tanto llegó a balón parado. Liberto botó el saque de esquina en corto para el capitán, Carlos Díez, que controla y cede para Yáñez en la frontal. El 7 madridista lo hizo a las mil maravillas, se generó su espacio y sacó un golpeo desde fuera del área que se coló en el fondo de la portería de Bernal con algo de fortuna tras rebotar en la espalda de Antwi. Ciria tuvo una muy clara para el 2-0 en el ecuador del primer tiempo.

Con Bellingham acaparando todos los focos en la grada, los chicos de Álvaro López se crecieron. Yáñez tuvo otra clara poco antes del descanso, pero el portero del Chelsea evitó el gol con una gran parada. La ocasión llegó en el mejor momento de los ingleses, que habían estrellado un balón en el larguero justo antes. Pero al descanso el marcador no se movería y el Real Madrid se marchaba por delante.

Ya en la segunda mitad, los blancos también tuvieron ocasiones para hacer el segundo y el Chelsea para empatar. De hecho, Voloshyn sacó una mano abajo decisiva en el primer tercio de la segunda parte tras un disparo cruzado de Mheuka. Aunque Bernal también le sacó una mano a Ciria para evitar el segundo del Madrid y mantener vivo al Chelsea. Al final, los blancos vencieron gracias al gol de Yáñez y recibirán al Sporting de Lisboa el 17 o 18 de marzo en el Di Stéfano.