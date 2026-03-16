Julián López hace resurgir a un Castilla de hierro

Julián López ha hecho resurgir al Real Madrid Castilla con un equipo de hierro que se ha sobrepuesto, al igual que el primer equipo, a las numerosas bajas que tenía para superar el partido del pasado fin de semana. El primer filial blanco volvió a ganar fuera de casa después de cinco meses, tiene el playoff a tiro de piedra y demostró ser un equipo que, cuando las cosas se ponen complicadas, saca su mejor cara.

El primer equipo del Real Madrid ganó el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu al Elche con diez bajas y con cinco chavales del Castilla disputando minutos importantes durante un partido de Liga donde la victoria era clave para los de Arbeloa. Pero es que el primer filial blanco también ganó, y a lo grande, con nueve bajas.

Con Joan Martínez, Valdepeñas o Rachad lesionados, y con Thiago Pitarch, Palacios, Manuel Ángel, Yáñez y Diego Aguado jugando en el Bernabéu, el Castilla fue a jugarse las castañas a Lugo. Una plaza complicada en un duelo directo por los playoffs. Todos estos chicos son fijos en el esquema del primer filial blanco. Jugadores, de hecho, capitales.

El Castilla saca pecho

Pero Julián López ha convertido a su Castilla en un equipo de hierro, se sobrepuso a las bajas y con chicos del Juvenil directos al once titular, se hizo grande en Lugo goleando al cuadro gallego por 0-4.

Alexis Ciria y Jacobo fueron titulares con el Castilla en Lugo. Y su papel no fue ni de broma algo testimonial. Jacobo hizo dos goles y Ciria marcó otro. El cuarto lo marcó Pol Fortuny.

Jacobo es del 2006 y con ficha en el C. Su nivel goleador en Lugo le hace abrirse un hueco en el Castilla. Ciria es del 2008 y tiene ficha del Juvenil A. Llegó en este mercado de invierno procedente de la cantera del Sevilla y está brillando en todos los escalones. Lo hizo en la Youth League y ahora también ha logrado hacerlo en Primera Federación.

Las bajas en el primer equipo le abrieron las puertas a los chavales del Castilla a poder jugar con los mayores. Y estas bajas abrieron la puerta a los juveniles a jugar con el primer filial blanco. Y la realidad es que todos han dado la cara, en los dos escalones. La Fábrica está más viva que nunca.

En clave Castilla, el equipo de Julián López de Lerma ha demostrado ser un equipo de hierro. Ha vuelto a ganar cinco meses después fuera de casa y por primera vez con él en el banquillo. Después de tres jornadas sin ganar, la goleada al Lugo tiene un mérito enorme. El primer filial blanco termina la jornada 28 a un punto del tercer clasificado, siendo séptimo. El playoff a tiro de piedra para un equipo que ha demostrado ser de hierro.