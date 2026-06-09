El Benfica anuncia la marcha de Mourinho al Real Madrid

El Benfica ya lo ha hecho oficial. El Real Madrid ha pagado los 15 millones de euros y José Mourinho será nuevo entrenador a partir de la próxima temporada. Después de unas horas de espera, finalmente el club portugués ha confirmado la operación tras recibir el dinero y desbloquear los últimos obstáculos para dejar que emprenda su nueva aventura en el Santiago Bernabéu.

Así lo ha comunicado el club portugués oficialmente: «El Benfica SAD comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho». Un movimiento que hace que ya nada impida que el club blanco haga su propio comunicado en las próximas horas del fichaje del entrenador portugués tras anunciar el mismo día la salida de Álvaro Arbeloa.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo. Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Mourinho se marcha al Real Madrid tras su paso fugaz por el Benfica

José Mourinho, de 63 años, firmó el pasado septiembre un contrato con el Benfica hasta 2027, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionasen si quieren seguir juntos.

Sin embargo, ambos siguieron vinculados tras ese periodo, por lo que el Real Madrid ha tenido que pagar su cláusula de rescisión. Mourinho volvió a Portugal para sustituir al destituido Bruno Lage y terminó la temporada invicto en la Liga Portugal, aunque en tercer lugar y sin haber ganado ningún título.

Fue su segunda etapa en el club lisboeta, donde comenzó su carrera como entrenador principal en el año 2000, pero las desavenencias con la directiva de las ‘águilas’ de entonces limitaron su paso por el club a solo once partidos. José Mourinho iniciará ahora una segunda etapa en el Real Madrid, al que dirigió entre 2010 y 2013, período en el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.