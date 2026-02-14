Julián López y la recompensa del Castilla: «Estos chicos se merecen esta victoria»

Julián López de Lerma logró su primera victoria como entrenador del Castilla tras superar al Bilbao Athletic en Valdebebas con un gol de Palacios en el 92. El técnico madridista compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Alfredo di Stéfano y analizó los tres puntos que saben mejor que nunca. Explicó que es una recompensa al trabajo que hace el equipo y no una liberación.

«Más que una liberación, era un objetivo el ganar. Está claro que lo veníamos persiguiendo. Siempre sabe bien ganar, hacerlo en casa. Y con un gol en los últimos minutos, pues siempre es diferente y se celebra muchísimo. Pero bueno, no es una liberación, es algo que veníamos buscando. Creo que los chicos se lo merecen, más que el cuerpo técnico, como dices. Creo que es una recompensa para el trabajo que están haciendo los chicos. Se lo merecían y estoy muy contento por ellos. Y por el partido, que a veces se pone muy complicado, pero me alegro de que hayan llegado al final del partido con esa ambición y con esas ganas de querer ganarlo», comenzó declarando Julián López a la pregunta de OKDIARIO en sala de prensa tras la primera victoria del Castilla con él en el banquillo.

También valoró la polémica en el gol de Palacios después de que el entrenador rival dijese que era fuera de juego claro: «No lo he visto. Entiendo que muchas veces hay polémicas en toda la Liga. A veces caen de un lado u otro. Tenemos la experiencia de una primera vuelta que para el Real Madrid Castilla en muchas situaciones no ha sido fácil. Tendré que verla para valorarla».

«Creo que la primera parte, el equipo, a pesar de encajar ese gol tempranero, se ha recompuesto muy bien y ha empezado a jugar, a encontrar las ventajas en ese plan de partido que nos imaginábamos que podía pasar. Ante un gran rival como es el Athletic, y que lo ha demostrado durante todo el partido. Hemos conseguido ese gol y estábamos cerca de poder aumentar la ventaja. El descanso no nos sentó bien, ellos han hecho algunos retoques, nos han dominado por momentos. Pero los cambios han ayudado muchísimo. Han entrado muy bien al partido y nos han dado ese plus final para poder conseguir ese gol final», culminó Julián López de Lerma analizando la victoria de su Castilla en Valdebebas.