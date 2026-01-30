El Castilla de Julián López sigue sin ganar: atasco ante un Osasuna B con diez toda la segunda parte

El Real Madrid Castilla de Julián López de Lerma no pudo pasar del empate ante un Osasuna B que es penúltimo en el grupo primero de Primera Federación y que jugó toda la segunda parte con uno menos. Desde la salida de Arbeloa, el filial blanco acumula dos empates en casa y una derrota fuera. Un pobre bagaje que ha sacado al equipo de manera definitiva del playoff. El equipo acumula ya un mes sin ganar y muestra un fútbol muy atascado arriba y nervioso en los tramos finales. El gol de Palacios antes del descanso no fue suficiente, porque Arroyo empató en la segunda tras un error de Valdepeñas.

El Castilla regresó a Valdebebas con la idea de volver a ganar. Desde la marcha de Arbeloa y la llegada de Julián López de Lerma, el primer filial blanco no había ganado todavía con una derrota en Tenerife y un empate en casa ante el Mérida. A esa mini racha se le sumaba la derrota en Getxo, lo que tenía al Castilla fuera de playoff antes de empezar la jornada.

Julián López salió ante el Osasuna B con un once muy reconocible que empezaba con Fran González en la portería. La defensa, sin Joan sancionado, estuvo formada por David Jiménez, Mario Rivas, Valdepeñas y Diego Aguado. El centro del campo lo lideró un Cestero que venía de jugar en Lisboa con el primer equipo unos minutillos junto a Manuel Ángel y Thiago Pitarch. Y arriba, Yáñez y Palacios coparon las bandas con Loren Zúñiga en la punta.

El propio Loren tuvo la primera ocasión peligrosa a favor del Castilla en los primeros minutos de juego. Pero poco más del equipo blanco en la primera media hora de juego, más allá de alguna internada de Yáñez o Palacios. El equipo madridista, eso sí, dominaba el control del juego con una clara superioridad.

No llegaban ocasiones claras de peligro en Valdebebas hasta que Manuel Ángel rozó el primero en el minuto 35 con una buena internada en el área por el costado derecho que terminó encontrándose con el portero de Osasuna tras un gran disparo.

Estaba ofuscado el Castilla en el juego interior cerca del área rival. Atascado en ideas sobre todo. Yáñez probó un disparo alto en el 40 tras perder una buena bola Thiago en la frontal. No estaba fino del todo el filial madridista que necesitaba coger de nuevo confianza de la mano de Julián López.

Osasuna B se queda con uno menos y Palacios no perdona

En el minuto 40 de partido sucedió una jugada que cambió el devenir del encuentro. Yáñez encaraba por la banda derecha cuando recibió una entrada criminal de Mikel con los tacos arriba y a la altura de la rodilla. La colegiada del duelo no se lo pensó dos veces y lo expulsó directamente. Osasuna B se quedaba con un jugador menos.

Apretó el Real Madrid Castilla contra 10 y contra un Osasuna de bajona en los últimos minutos antes del descanso. Y encontró premio en el descuento. Tras una larga jugada de posesión madridista, Manuel Ángel buscó a Thiago cerca de la línea de fondo, este se paró, levantó la cabeza y le metió un pase preciso a la frontal para Cestero. El mediocentro blanco la dejó de cara con mucha clase y Palacios puso la magia colándola con efecto en la mismísima escuadra. Un golazo que era el 1-0 en Valdebebas.

Vaya golazo de César Palacios para poner el 1-0 a pase de Cestero.

Empatan los rojillos

Tuvo el segundo Yáñez en sus botas nada más comenzar la segunda parte, pero el portero rojillo lo evitó con una gran parada. Su disparo desde la frontal fue muy peligroso. Pero no llegó el segundo y sí el empate de un Osasuna B con diez. Valdepeñas cometió un error muy grave en salida de balón siendo el último hombre blanco y propició un mano a mano de Arroyo, que ya ante Fran González no falló con una gran definición. 1-1 en Valdebebas y tocaba de nuevo remar.

Probó suerte de nuevo Yáñez en el 58 con otro disparo con rosca desde la frontal en carrera que se fue desviado con poco. Pero volvía a estar atascado el Castilla en el último tramo y eso que el dominio era total, como en la primera parte. Yáñez volvió a toparse con el portero rojillo un minuto después. Le sacó una buena parada y ambos estaban siendo los mejores del partido.

Perdonó Loren en el 62 tras un centro de Yáñez brillante. No logró rematar bien y el portero de Osasuna B la salvaba. El partido se estaba jugando en campo rojillo con un filial blanco que apretaba sin parar en busca del segundo.

Debuta Arnu con el Castilla

Julián López hizo debutar a Arnu en el minuto 68. Entró por Loren. El delantero ha llegado a La Fábrica cedido por el Valladolid en este mercado. Tiene ficha del C en Segunda Federación y en su debut marcó dos goles. Este era su primer partido con el Castilla con el ’49’ a la espalda.

Dos cambios más hizo Julián en el 73 retirando del campo a Manuel Ángel y Thiago para sacar a Mesonero y Leiva. Dos cambios ofensivos. Al Castilla se le estaba resistiendo la victoria en casa ante uno menos y era un resultado bastante negativo para los intereses blancos.

Probó muchos minutos después Mesonero al portero rojillo y le obligó a realizar una gran parada cerca del poste en el 77. Un minuto después la mandó arriba Palacios desde la frontal. David Jiménez la tuvo también en el 84 en un disparo de falta, pero el portero de Osasuna B volvió a despejar. La tuvo Bruno en el 94 dentro del área, pero la mandó a las nubes. El Castilla terminó empatando y no pudo ganar al penúltimo del grupo y contra diez. Otro pinchazo y el equipo con Julián en el banquillo sigue sin ganar.