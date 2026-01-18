El Mérida corta la racha del Castilla en Valdebebas en el estreno de Julián López como sustituto de Arbeloa

Amargo debut para Julián López de Lerma en el banquillo del Real Madrid Castilla después de empatar en casa ante el Mérida (1-1) y cortar así una racha increíble de siete victorias consecutivas en Valdebebas. En el primer día sin Arbeloa en el primer filial blanco, el equipo empezó dubitativo y terminó perdonando la victoria y protestando las pérdidas de tiempo del rival.

La nueva etapa de Julián López de Lerma comenzó en el Di Stéfano ante el Mérida. Primer día sin Arbeloa como entrenador del primer filial blanco y el ambiente era extraño. Faltaba algo. Nada era ya igual a hace una semana. Todo había cambiado. La derrota en Getxo hizo daño. Veremos el cambio de entrenador.

El primer once de Julián López como entrenador del Castilla fue totalmente continuista. Fran González estuvo en portería, con una defensa formada por David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas y Diego Aguado. El centro del campo lo lideró Manuel Ángel junto a Cestero y Thiago Pitarch. Y arriba jugaron Palacios, Yáñez y Loren Zúñiga. Un once sin sorpresas y sin cambios en el modelo de juego que había implementado Arbeloa.

Mal inicio del Castilla

No empezó bien el partido para el primer filial blanco en Valdebebas. Se adelantó el Mérida a los 13 minutos de juego aprovechando un error de la defensa blanca. Fran González intentó sacar la pelota en corto, le dio demasiado flojo y Cestero la perdió en la frontal de su área. El cuadro extremeño hacía así el 0-1.

Los primeros minutos de partido fueron claramente para el Mérida. Estaba mucho más intenso que un Castilla bastante incómodo con y sin pelota. En el minuto 24, el cuadro extremeño remató al poste. A partir de ahí despertaron un poco los de Julián López.

Yáñez lo empata

Primero con dos ataques de Loren, pero el delantero castillista no estuvo nada fino en ambos. Hasta que de tanto intentarlo, fue Yáñez el que tiró abajo la puerta del Mérida. El atacante madridista empató el partido en el minuto 36 aprovechando un balón muerto en el área rival. 1-1. Antes del descanso, Manuel Ángel perdonó el segundo con un remate alto.

Salió el Castilla al campo mucho más dominador en el segundo tiempo y con mucha más confianza con la pelota. No daba muchas órdenes Julián desde el banquillo, pero el mensaje era claro y la idea similar a la de Arbeloa. El primer filial blanco era dueño y señor del partido. Pero le estaba faltando llegar con claridad a la puerta rival.

Aprieta y domina el Castilla

La tuvo, y muy clara, el Castilla en el 55 con un remate de Yáñez que despejó el portero del Mérida con un auténtico paradón. Pero en la jugada anterior, Manuel Ángel había pedido penalti. Lo solicitó Julián López, dubitativo y novato en esta categoría, y el colegiado lo revisó en el VAR low cost. Tras varios minutos, decidió que no había nada.

La buscó David Jiménez con un remate cruzado en el 61 que volvió a despejar el portero del cuadro extremeño. Estaba apretando de lo lindo un Castilla muy superior. Pero en el fútbol, si perdonas, prepárate. Y fue en el 68 cuando estuvo a punto de prepararla el Mérida con un buen contragolpe y un remate de cabeza alto. Estaba el partido para cualquiera.

Hasta el 74 no hizo Julián sus dos primeros cambios. Entraron Pol y Leiva por Yáñez y Thiago. Poco después, en el 82, sacó a Mesonero y Ginés. Se le estaba atascando el partido al filial. Estaba terminando el partido jugando más en su campo que en el rival. El Mérida desesperó al Castilla con sus pérdidas de tiempo y los blancos cayeron en la trampa, dejando perder dos puntos y cortando la gran racha en Valdebebas. Amargo debut para Julián López.