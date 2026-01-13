Julián López de Lerma es el nuevo entrenador del Castilla tras el ascenso de Arbeloa al primer equipo del Real Madrid. El técnico estaba al frente del Juvenil A cuajando una gran temporada, puesto que tiene al tercer filial madridistas líder, clasificado en la UEFA Youth League y para la Copa del Rey. Su estreno será este domingo a las 18:15 en el estadio Alfredo di Stéfano contra el Mérida. El segundo equipo madridista llega a este duelo cuarto, en posiciones de playoff, pero sólo un punto por encima del Zamora, sexto.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que recoge el testigo de Arbeloa, puesto que este verano ya se hizo cargo del Juvenil A madridista. Durante su etapa con el conjunto de División de Honor ha respondido a la perfección con un balance de 19 victorias, un empate y sólo dos derrotas en 22 partidos, situando al equipo líder destacado en liga y en los octavos de la Youth League tras meterlo en el top 6, donde se medirá al Olympique de Marsella.

Julián López de Lerma, de 38 años, fue jugador de fútbol profesional. Militó en el Espanyol, donde debutó en Primera División y participó en tres encuentros de la Copa de la UEFA en la temporada en la que el conjunto blanquiazul cayó en la final de Glasgow ante el Sevilla, decidida en la tanda de penaltis. En esa misma campaña, también vivió desde el banquillo, como suplente, el histórico partido entre Real Madrid y Espanyol (4-3), correspondiente a la Liga de las remontadas del equipo blanco dirigido por Capello. Aquel encuentro, tras ir perdiendo 0-2 y luego 1-3, terminó con la victoria madridista en el último minuto gracias a un memorable gol de Higuaín, que permitió al Real Madrid mantenerse en la lucha por un título liguero que acabaría ganando en un desenlace muy ajustado frente al Barcelona.

También compitió en Segunda División con el Sevilla Atlético y desarrolló parte de su carrera en el extranjero, con una etapa en Grecia. Fue internacional sub-19 con la selección española y, tras verse obligado a retirarse de manera prematura debido a las lesiones, comenzó en noviembre de 2011 su camino en la formación de futbolistas dentro de la cantera del Espanyol. Pasó por los banquillos de prácticamente todas las categorías hasta alcanzar el Espanyol B en la temporada 2023-24, donde ejerció como segundo entrenador de Manolo González, actual técnico del primer equipo blanquiazul. Al no renovar su contrato en 2024, cerró una etapa de 13 años en la cantera perica y se incorporó al Real Madrid para dirigir al Juvenil B.

Su debut en el banquillo de La Fábrica resultó muy positivo. El Juvenil B del Real Madrid se proclamó campeón de liga del Grupo 12 de la División Nacional de su categoría tras imponerse en casa al Rayo Ciudad Alcobendas por 5-0. El conjunto dirigido por Julián López de Lerma aseguró el título con dos jornadas de antelación, tras firmar un balance de 27 victorias, 4 empates y una sola derrota.