El mensaje de Figo a Vinicius tras su penalti fallado en Champions: «Sólo falla quien se atreve»

Luis Figo, ex jugador del Real Madrid, ha salido en defensa de Vinicius Junior tras el penalti fallado por el brasileño en el partido de ida de los octavos de final de la Champions frente al Manchester City. El portugués envió un mensaje claro al atacante madridista: seguir asumiendo responsabilidades desde los once metros.

El Balón de Oro del año 2000 restó dramatismo al error del delantero y recordó que fallar forma parte del juego para quienes se atreven a lanzar penaltis. «Sólo falla quien los tira», explicó Figo, subrayando que esos momentos implican una gran presión y decisiones que se toman en apenas segundos. Según el portugués, lo importante es mantener la confianza y buscar la eficacia, ya que todo el mundo espera que el balón termine en la red. A lo largo de su carrera, Figo convirtió 39 goles de penalti, una de las especialidades que marcaron su trayectoria como futbolista.

La solidaridad, clave en la vuelta ante el City

Pensando en el partido de vuelta, Figo destacó la importancia del trabajo colectivo mostrado por el equipo blanco en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid viajará a Inglaterra con una ventaja de 3-0, un resultado que coloca al conjunto español en una posición muy favorable para avanzar en la competición.

Para el ex internacional luso, la clave en este tipo de encuentros de máximo nivel está en el compromiso defensivo de todos los jugadores. «Si uno o dos futbolistas no defienden, se nota mucho», explicó como embajador de Betfair. A su juicio, la calidad individual puede decidir algunos partidos, pero no es suficiente para ganar siempre si no existe un esfuerzo colectivo.

El futuro de Arbeloa

Figo también valoró la situación del banquillo madridista y la posible continuidad de Álvaro Arbeloa al frente del equipo si el club avanza en la Champions. El portugués considera que el futuro del técnico dependerá, como suele ocurrir en el club blanco, de los resultados deportivos.

Aun así, reconoció que es complicado anticipar lo que decidirá la directiva, especialmente después de un cambio de entrenador a mitad de temporada. «Quienes toman esas decisiones son los responsables del club y normalmente se basan en el éxito deportivo del año», señaló.

Guardiola y su fidelidad a una idea de juego

Por último, Figo se refirió al planteamiento que podría preparar Pep Guardiola para intentar la remontada del Manchester City. El portugués, que coincidió con el técnico catalán en su etapa en el Barcelona, cree que el entrenador seguirá fiel a su estilo.

Según explicó, Guardiola prioriza su filosofía de juego y su forma de entender el fútbol por encima de cualquier rival. El técnico catalán, añadió, respeta la historia y la dificultad que supone enfrentarse al Real Madrid, pero confía plenamente en su manera de jugar y en el modelo que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Con una ventaja amplia en la eliminatoria, el Real Madrid afrontará el partido de vuelta en Mánchester con la oportunidad de sellar el pase a cuartos de final, mientras que el City necesitará una remontada histórica para seguir vivo en la Champions.