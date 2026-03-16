Bernardo Silva compra el discurso de Guardiola: «No vi una razón para perder 3-0 en el Bernabéu»

Bernardo Silva se aferra a remontar al Real Madrid. El centrocampista del Manchester City compadeció junto con Pep Guardiola en la rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de Champions después de perder 0-3 en el Santiago Bernabéu. Un resultado que desató muchas críticas desde Inglaterra sobre la imagen del equipo y su posible eliminación, de nuevo, de forma prematura.

El futbolista portugués aseguró que su equipo no necesita “una noche al estilo Real Madrid”, sino “al estilo Manchester City” para marcar como mínimo los tres goles que forzarían la prórroga: «Este deporte nos ha enseñado que pueden pasar muchas cosas y, aunque el resultado en Madrid fue muy malo, lucharemos hasta el final. En casa pueden pasar muchas cosas. Intentaremos crear el ambiente adecuado», indicó.

Sin embargo, y aunque el resultado del primer partido fue muy negativo, Bernardo sabe que el equipo tuvo un golpe anímico que les afectó los días después de la debacle: «En ese momento piensas que todo es muy oscuro, pero luego empieza a aclararse. Aunque esta semana ha sido mala, sabemos de lo que es capaz este equipo. No hemos sido capaces de mantener el nivel durante la cantidad de partidos necesaria».

Bernardo Silva confía en el milagro

Silva destacó que marcar pronto será clave para mantener vivas sus opciones, aunque advirtió que también deben defender bien porque encajar un gol podría dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada. Aun así, considera que no es el Manchester City de hace unos años: «Cuando ganamos el triplete, si miras a ese equipo, solo quedamos 4 o 5 jugadores. Es un gran cambio. Nunca es fácil conocer a los jugadores y saber qué funciona mejor. Los chicos nuevos necesitan tiempo para adaptarse. No hay excusas, deberíamos haberlo hecho mejor», añadió.

El City se sintió superado por el hat-trick de Fede Valverde. Un resultado que sorprendió, pero que no impide a Bernardo Silva seguir creyendo en el milagro: «No diría que son vulnerables porque nos metieron tres, no es la palabra exacta. Cuando llegué a casa estaba muy frustrado, pero quería ver el partido… no vi una razón para perder 3-0. Eso no dice nada. El fútbol es así porque entran las emociones, parece que está todo muy oscuro y pierdes la cabeza. Quizás suena estúpido, pero no creo que el rendimiento fuese malo», confesó.

En la última década se han visto eliminatorias históricas entre City y Real Madrid, y Bernardo reconoce que la suerte también jugará un factor clave: «Es difícil para mí responder a eso porque no creo en la suerte. La razón por la que no hemos tenido éxito nunca no es solo cuestión de suerte. Son los pequeños detalles en los que tienes que mejorar», reflexionó.

Sobre el día libre que dio Guardiola este lunes, Bernardo Silva fue claro: «Yo no lo tuve. Lo hemos hecho así muchas veces en el pasado, ganando o perdiendo partidos. Con los viajes que hemos tenido esta semana,probablemente pensó que era mejor descansar».

Mbappé y Haaland

También analizó la posible vuelta de Mbappé. El francés no fue titular en el Bernabéu por lesión y se desconoce si jugará en el Etihad. Bernardo Silva no se fía: «Dijeron que el Madrid no tenía ninguna oportunidad sin él y nos ganaron 3-0 sin sin Mbappé, Bellingham y Rodrygo. Tenemos que prepararnos para ser nosotros mismos y crear un ambiente favorable», dijo.

Uno de los más criticados del Manchester City fue Erling Haaland. El noruego fue un fantasma en el campo y el luso salió en su defensa: Erling es masivo para nosotros. Tenemos jugadores fantásticos. Preferiría tener a Erling en el campo porque estás más cerca de marcar. Hemos jugado sin Erling y lo hemos gestionado, pero los grandes jugadores están ahí para estos momentos», zanjó.