Huijsen levanta la cabeza

Dean Huijsen gana confianza. El central del Real Madrid, fichado en verano como un jugador de esos generacionales, llamados a marcar una época, ha sufrido un bajón bastante importante en su rendimiento. Sin embargo, en los dos últimos duelos, el internacional español ha vuelto a levantar la cabeza. No era nada sencilla la papeleta ante el Manchester City, quizás sí la del Elche, pero el caso es que en ambos ha cuajado un buen partido, mostrando su habitual personalidad y sin errores.

El club se convenció de que tenía que renovar su defensa el pasado curso, tras los malos resultados, y la irrupción de Huijsen en el Bournemouth le hizo ser el jugador llamado a fichar por el Real Madrid. Su debut con España y sus buenos meses en la Premier League llevaron a la directiva madridista a cerrar su fichaje. Pagaron en verano casi 60 millones de euros, lo correspondiente a los 50 millones de libras esterlinas que valía su cláusula de rescisión.

La llegada de Huijsen empezó a dar muy pronto sus frutos. Durante el Mundial de Clubes se hizo indiscutible en la defensa del Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso. Más allá de su rendimiento en defensa, llamaba poderosamente la atención su capacidad para sacar el balón jugado y su personalidad a la hora de ganar metros en la conducción. Algo que, salvando las distancias, sí que recordaba al estilo de Ramos.

Sin embargo, la crisis del Real Madrid coincidió también con un apagón defensivo de Huijsen. Desconectado, el internacional español fue uno de los focos de las críticas del Santiago Bernabéu, llevándose algunas pitadas que, lejos de ayudarle, parecían hundirle aún más. Pero estos dos últimos partidos han abierto una puerta a la esperanza.

Era imposible pensar que lo visto de Huijsen la pasada temporada en Inglaterra y en sus primeros meses en el Real Madrid fuesen un espejismo. A sus 20 años, el central ha sufrido un ascenso meteórico que le ha llevado a convertirse en indiscutible en el conjunto madridista, pero que tras una serie de malas actuaciones sembraron todo tipo de dudas.

Huijsen en el momento clave

El momento de la temporada es clave para todos. No sólo el Real Madrid se juega los títulos; sus futbolistas se juegan el crédito y, por ahora, han comenzado respondiendo. El conjunto madridista reaccionó ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions League, con un 3-0 en la ida que deja casi sentenciada la eliminatoria. En ese duelo, realizó seis acciones destacables, con dos recuperaciones, cinco despejes y dos duelos ganados ante la ofensiva de los de Guardiola.

Más sencillo, a priori, era el duelo ante el Elche. En él, Huijsen volvió a sobresalir, esta vez sacando también su potencial en ataque, haciendo el tercero de los goles del Real Madrid. Aprovechó un centro de Yáñez para entrar solo en el área, plantarse ante Dituro y, con ese 1,96 de altura, llegar a cabecear el balón para mandarlo al fondo de la red. Un gol con el que se confirma la mejora del central malagueño, en el momento clave de la temporada.