Huijsen sufre una lesión en el gemelo y estará una semana de baja

Dean Huijsen no se entrenó en la previa del encuentro que enfrenta a Osasuna y Real Madrid este sábado en El Sadar. El central, que estaba jugando con molestias, ha sufrido una lesión en el gemelo de la pierna derecha que le tendrá entre una semana de baja. Por lo tanto, no viajará a Pamplona, no estará contra el Benfica en la Champions y es duda para el duelo contra el Getafe.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dean Huijsen por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha. Pendiente de evolución», reza el parte médico del Real Madrid.

Por otro lado, además de Huijsen, Arbeloa mantiene tres jugadores en la enfermería. Militao, Bellingham y Rodrygo siguen sin estar disponibles para el salmantino. Se espera que los dos primeros estén de regreso a finales del mes de marzo o principios de abril, mientras que el atacante podría volver contra el Getafe. Hay que recordar que tampoco podrá ser de la partida el próximo miércoles frente al Benfica al estar sancionado.

Un punto de inflexión

El vestuario del Real Madrid afronta este partido contra Osasuna como un punto de inflexión para lo que resta de temporada en Liga. Los blancos recuperaron el pasado lunes el liderato tras la derrota del Barcelona frente al Girona en Montilivi. Ahora, los de Arbeloa tienen dos puntos de ventaja respecto a los azulgranas y afrontan este encuentro contra los navarros como una oportunidad no sólo de mantener la primera posición, sino de ganar para meter presión a los de Flick, que juegan el domingo contra el Levante en el Camp Nou.

Arbeloa ha sido capaz de lograr seis puntos más que los de Flick desde que es entrenador del Real Madrid. El técnico madridista cogió a los blancos a cuatro puntos del Barcelona y, en estos momentos, están dos puntos por encima de los azulgranas y en una posición mucho más favorable para pelear por el título de Liga.

«Ellos llevan dos meses sin perder en su campo. Es un equipo que está en una grandísima dinámica. Todos sabemos lo complicado que es El Sadar para el Real Madrid. Yo solo gané una de las veces que fui a jugar allí. Somos muy conscientes de la dura batalla, el nivel del rival y el gran trabajo del entrenador. Vamos a prepararlo de la mejor manera sabiendo que los tres puntos de mañana son importantísimos», aseguró Arbeloa en rueda de prensa.