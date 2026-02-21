Joan Martínez estará un mes de baja por una nueva lesión

Joan Martínez, jugador del Real Madrid Castilla y una de las promesas del equipo blanco, se ha vuelto a lesionar y estará alrededor de un mes de baja. El central se ha lesionado en un momento importante de la temporada para él: viene de viajar a Lisboa con el primer equipo (eso sí, no jugó ningún minuto), con el Castilla jugándose los playoffs de ascenso a Segunda y, sobre todo, para los octavos de la Youth League, el próximo miércoles ante el Chelsea.

A Joan Martínez le detectaron las molestias físicas, concretamente una microrrotura muscular, en la concentración de la selección española sub-19. Concentrados en Benidorm, el central madridista no llegó a disputar ningún minuto con España debido a este motivo, regresando a Madrid para que le hicieran más pruebas.

Una vez confirmadas, la lesión provocará que Joan Martínez esté aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego, lo que cortará la progresión de uno de los grandes talentos de la cantera del Real Madrid. Hasta ahora estaba siendo un fijo en el Castilla, que pelea por meterse en puestos de playoffs para subir a Segunda, aunque este fin de semana estaba sancionado por acumulación de tarjetas.

Sin embargo, la gran ausencia de Joan Martínez estará en la Youth League. El central madridista ya participó en el duelo anterior ante el Olympique de Marsella y estaba previsto que volviera a estar en el partido ante el Chelsea en Valdebebas el próximo miércoles, duelo de octavos que es a único partido (es decir, sin vuelta). Ahora, con esta lesión, el Real Madrid sufre ahí una baja importante.

Esta lesión, por suerte, no tiene nada que ver con aquella en la que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, hace ahora año y medio, que le mantuvo fuera casi un año.