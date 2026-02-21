Fran González sostiene al Castilla en Avilés

El Real Madrid Castilla ha empatado en su visita a Avilés ante el Real Avilés Industrial (1-1). Un gol de Quicala en el minuto 85 ha dejado a los de Julián López de Lerma sin el premio de la victoria. Aunque, en realidad, el héroe de este partido tiene nombre y apellidos: Fran González. A pesar de que el filial madridista comenzó ganando el encuentro, las paradas del meta español han sido claves para evitar la derrota de su equipo y permitir que sumen al menos un punto.

Loren Zúñiga adelantaba al Real Madrid en el minuto 32 de encuentro. El delantero se aprovechó de un mal despeje de Álvaro Fernández, guardameta del Real Avilés, para hacer el primero del encuentro. Poco después la tuvo Álvaro Santamaría para poner el empate, pero perdonó hasta en dos ocasiones y los madridistas se marcharon por delante al descanso (0-1).

Pero todo cambiaría tras el paso por vestuarios. Loren Zúñiga, autor del único gol del partido hasta ese momento, veía la roja en el minuto 55 por una dura entrada sobre Rivera. La tarjeta fue confirmada por el videoarbitraje y el delantero enfiló el camino de los vestuarios dejando al Madrid con 10 toda la segunda parte. Fran González frenó una y otra vez las acometidas del conjunto local para mantener al Castilla con ventaja en el marcador.

Sin embargo, eso no fue suficiente. En el minuto 85, Quicala se aprovechó de un balón suelto en el área para hacer el 1-1. El jugador del Avilés se vio favorecido por el lío dentro del área madridista y batió a Fran González. Se revisó una posible mano en el videoarbitraje pero finalmente el tanto subió al marcador. El choque se embarrulló en los últimos minutos tras la roja por doble amarilla al futbolista del Avilés Isi Ros.

El lateral se encaró con varios jugadores del Real Madrid Castilla tras su expulsión. Fran culminó su gran actuación con una intervención de mérito en el tiempo añadido tras un buen remate de Santamaría y el duelo terminó en tablas. De esta forma, los de Julián López de Lerma pierden la cuarta plaza que habían logrado la pasada jornada al vencer al Athletic Club B. La victoria de los bilbaínos y el empate de los blancos vuelve a situar a los vascos en la cuarta posición.