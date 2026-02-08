El Castilla salva un punto en Pontevedra pero sigue sin ganar desde la marcha de Arbeloa

El Real Madrid Castilla sigue sin ganar desde que Álvaro Arbeloa ascendió al banquillo del primer equipo. En el cuarto partido con Julián López como entrenador del filial, llegó el tercer empate, esta vez ante el Pontevedra. Un gol anulado por fuera de juego de los gallegos en el último minuto permitió a los madridistas sumar un punto de lo más valioso en Pasarón, ante el tercer clasificado del Grupo 1 de Primera Federación.

El conjunto blanco se libró gracias a esa posición antirreglamentaria en el tanto que no subió al marcador y, especialmente, gracias a su portero. Fran González fue el mejor de los madridistas en Pontevedra, con dos grandes intervenciones en las que evitó sendos goles. Sobre todo, un mano a mano que sacó con la pierna derecha cuando se cumplía la hora de partido.

El equipo local fue el que tuvo las grandes ocasiones y el que más buscó el triunfo, pero se topó con un espectacular Fran bajo los palos, que les negó el gol en todo momento. Y, cuando no lo hizo, aparecieron los postes y un fuera de juego. Este sirvió para anular el único gol del partido, tras la revisión del árbitro en el FVS, que había llegado en el 90′.

La jugada fue de lo más polémica, pero el tanto estuvo bien anulado. Fue a la salida de un córner botado al primer palo, donde aparece un jugador para peinar el balón. Despejó bajo palos un jugador del Castilla, tratando de evitar que Luisao Macías, que estaba adelantado, marcara. El rechace le cayó a Resende, que la pegó de primeras para mandarla al fondo de la red.

El colegiado fue a revisar la jugada por ese fuera de juego posicional, tras la comprobación en la pantalla del cuarto árbitro. Tras varios minutos de revisión, decidió anular el gol, ante las quejas de los futbolistas del Pontevedra.

Finalmente, el encuentro acabó con 0-0, lo que supone el quinto partido seguido sin ganar del Castilla, que va cayendo posiciones en la tabla. El conjunto blanco perdió en el último partido con Arbeloa en el banquillo ante el Arenas de Getxo y, desde entonces, no ha ganado. Suma, con este, tres empates bajo las órdenes de Julián López, que llegaron ante Mérida y Osasuna Promesas, además de perder contra el líder de la categoría, un Tenerife que sigue imparable en su camino de regreso a Segunda División.